Байден поспілкувався із Зеленським: обговорили деескалацію та фінансову допомогу

Зеленський поговорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден поспілкувались телефоном увечері 27 січня. Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну і відповіді США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" РФ.

Український президент опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення, в якому розповів про тривалу телефонну розмову з лідером США.

Як розповів Зеленський, він разом з Байденом:

обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України;

узгодили спільні дії на майбутнє;

обговорили можливості фінансової підтримки України.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

Реклама

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псаки заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн - партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

26 січня США і НАТО передали в МЗС Росії відповідь щодо "гарантій безпеки".

Читайте також: