"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з головних тем його переговорів з Джо Байденом є санкції проти Росії. Глава держави впевнений, що їх необхідно вводити вже зараз.

Про це він заявив у рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ.

"Я не тільки президент. Я батько, Я син. Нам є що захищати. Ми розуміємо, що нам потрібно робити і тому я так детально обговорюю це питання з президентом Байденом", - зазначив Зеленський.

Президент України заявив, що однією з головних тем обговорення з американським лідером є санкції проти РФ.

"Я розумію, що це питання подобається не всім членам НАТО, але ми (Україна - ред.) хочемо конкретики в тому, на що ми можемо розраховувати", - заявив Зеленський.

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Президент також зазначив, що санкції проти Росії необхідно вводити вже зараз, що уникнути ескалації.

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про жорсткі санкції проти Москви у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну. Банкам Росії можуть заборонити працювати з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що риторика Вашингтона про нові санкції проти Росії може призвести до, мовляв, силового сценарію Києва щодо звільнення окупованого Донбасу.