"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

Президент України розповів, як уникнути ескалації конфлікту з РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з головних тем його переговорів з Джо Байденом є санкції проти Росії. Глава держави впевнений, що їх необхідно вводити вже зараз.
Про це він заявив у рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ.
"Я не тільки президент. Я батько, Я син. Нам є що захищати. Ми розуміємо, що нам потрібно робити і тому я так детально обговорюю це питання з президентом Байденом", - зазначив Зеленський.
Президент України заявив, що однією з головних тем обговорення з американським лідером є санкції проти РФ.
"Я розумію, що це питання подобається не всім членам НАТО, але ми (Україна - ред.) хочемо конкретики в тому, на що ми можемо розраховувати", - заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що санкції проти Росії необхідно вводити вже зараз, що уникнути ескалації.
Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про жорсткі санкції проти Москви у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну. Банкам Росії можуть заборонити працювати з доларом.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що риторика Вашингтона про нові санкції проти Росії може призвести до, мовляв, силового сценарію Києва щодо звільнення окупованого Донбасу.