Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

У рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.

Він заговорив про санкції, які світ хоче ввести "після".

Таку позицію, виходячи і кількості загибелі (15 000!) українських військових під час війни з Росією, Зеленський вважає нечесною.

"Якщо держави готові запропонувати Україні допомогу, то ми будемо дуже вдячні. Тому, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде не тільки на території нашої країни", - сказав Зеленський.

Також президент сказав, що це великий виклик НАТО - взяти Україну в Альянс. Тому що тоді її доведеться захищати.

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Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. За його словами, вже було три поставки.

При цьому Кірбі зазначив, що триває нарощування російських військових і техніки вздовж кордону з Україною.

"Ми продовжуємо спостерігати, в тому числі за останні 24 години, подальше накопичення бойових сил росіян в західній частині їх країни і в Білорусі", - сказав представник Пентагону.

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