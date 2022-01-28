Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - Зеленський

Президент України заявив, що не вимагає любити Україну, як він сам. Але підтримка країні необхідна.
У рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.
Він заговорив про санкції, які світ хоче ввести "після".
Таку позицію, виходячи і кількості загибелі (15 000!) українських військових під час війни з Росією, Зеленський вважає нечесною.
"Якщо держави готові запропонувати Україні допомогу, то ми будемо дуже вдячні. Тому, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде не тільки на території нашої країни", - сказав Зеленський.
Також президент сказав, що це великий виклик НАТО - взяти Україну в Альянс. Тому що тоді її доведеться захищати.
Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. За його словами, вже було три поставки.
При цьому Кірбі зазначив, що триває нарощування російських військових і техніки вздовж кордону з Україною.
"Ми продовжуємо спостерігати, в тому числі за останні 24 години, подальше накопичення бойових сил росіян в західній частині їх країни і в Білорусі", - сказав представник Пентагону.
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