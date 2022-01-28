УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових США

28 січня 2022, 21:41

Збройні сили країни приведені в підвищену боєготовність.

Джо Байден / Фото Reurters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підвищив рівень готовності Збройних сил країни. Це пояснюється необхідністю на випадок екстреної допомоги союзникам НАТО.

"Україна має спільний кордон з чотирма членами НАТО-Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент і міністр оборони дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої прес-конференція з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чт може знати президент США Джо Байден і не може знати він.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський вторгнення Росії військове вторгнення Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових США». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуПрикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в біду Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньДзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажань Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяУдача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологія День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниціДень ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці
22:31

Нацгвардієць, який розстріляв Південмаш, визнав свою провину і розкаявся

22:23

"Новина стала шоком": Арахамія висловився про затримання "слуги народу"

21:47

Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

21:41

На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових СШАВідео

21:12

Ляшко розповів, чи буде в Україні загальний локдаунВідео

Реклама
20:57

Кулеба поспілкувався з делегацією Конгресу США: обговорили агресію Росії та санкціїВідео

20:56

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

20:28

Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд

20:27

Четверта партія допомоги від США: "птах" доставив в Україну боєприпаси

20:23

Зарплата за оцінку жартів шефа: у Києві шукають кандидата, який посміється над гумором директора

20:09

Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинкуВідео

20:04

Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм

19:50

"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

19:36

У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусуВідео

19:25

В українців масово відбирають автомобілі за борги: як не залишитися без транспортного засобу

19:07

Танки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова і ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ

19:00

Нардепа спіймали на отриманні хабара: ЗМІ назвали його ім'я

18:24

"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустріч

18:16

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

18:10

Голос країни-12: На YouTube вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту Другий шансВідео

Реклама
18:10

Президент України назвав найбільший ризик для країни

18:07

Наша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці - практики, на жаль - Зеленський

18:07

Гроші ллються рікою: знаки, яких в рік Тигра не торкнуться фінансові труднощіВідео

17:40

Забула надіти верх: Віра Брежнєва в одних лише штанях засвітила голі груди

17:40

Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

17:34

"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

17:33

Зеленський про "таємниці" Байдена: "у кожного є свої секрети"

17:23

Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - ЗеленськийВідео

17:16

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяВідео

17:16

Латвія планує відправити в Україну військовихВідео

17:00

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

16:51

У Республіканській партії США вимагають опублікувати стенограму розмови Байдена і ЗеленськогоВідео

16:44

Діалог Києва з "ЛДНР" і відповідь РФ на "гарантії безпеки": підсумки розмови Путіна та Макрона

16:43

"Уряд каже, що так краще": у Рівному усувають від роботи лікаря без COVID-сертифікатаВідео

16:35

Пластикова бабуся: 63-річна Мадонна оголила штучні сідниці і пах в розпусних позах

16:24

Українцям пообіцяли підвищення пенсій: кому і коли світять доплати до 700 гривеньВідео

16:20

"Це хороший знак": в НАТО не впевнені, що Росія вторгнеться в УкраїнуВідео

16:05

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

15:43

"Вночі пішов із дому і не повернувся": поліція розкрила деталі про смерть Вірчиса

15:37

Лукашенко заговорив про війну Білорусі з Україною і назвав дві умовиВідео

Реклама
15:33

Путін послав військових медиків на кордон з Україною - The Wall Street Journal

15:16

Росія не піде в атаку на Україну, а НАТО не воюватиме за Київ: ЗМІ дізналися про нову позицію АльянсуВідео

15:11

Виплати субсидії в Україні можуть призупинити: названо умовиВідео

14:55

В ОП розповіли, чи була суперечка між Байденом і ЗеленськимВідео

14:55

Під 500 гривень за кілограм: в Україні рекордно злетіли ціни на медВідео

14:46

Переслідувача Злати Огневич відпустили з-під варти без покарання - співачка звинувачує в цьому суддюВідео

14:42

Гороскоп на лютий 2022 року обіцяє Дівам несподівані зміни та приємний сюрпризВідео

14:41

Україна ізолюється від енергосистем Росії та Білорусі: Шмигаль назвав терміниВідео

14:04

Кількість військовозобов'язаних і професій скоротять: Україні змінить правила військового обліку жінокВідео

13:56

Чи чекати весну в лютому: українців здивували прогнозом до березняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти