На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових США

Збройні сили країни приведені в підвищену боєготовність.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підвищив рівень готовності Збройних сил країни. Це пояснюється необхідністю на випадок екстреної допомоги союзникам НАТО.
"Україна має спільний кордон з чотирма членами НАТО-Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент і міністр оборони дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої прес-конференція з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чт може знати президент США Джо Байден і не може знати він.
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Автор: Уляна Виноградова