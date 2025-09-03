США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

Трамп, схоже, знову спробує поговорити з Путіним.

У МЗС РФ повідомили перші деталі підготовки нової зустрічі Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov/, скріншот

Що повідомила Захарова:

Незабаром може відбутися нова зустріч Путіна і Трампа

Сторони узгоджують місце та дату зустрічі

Україна і її партнери не хочуть йти на компроміс

США та країна-агресорка Росія узгоджують дату та місце для проведення ще одного раунду переговорів між президентом Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляють російські ЗМІ, це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, нові переговори між лідерами країн можуть відбутися вже незабаром.

Що обговорюватимуть Путін і Трамп

Поки що залишаються невідомими конкретні теми, які будуть обговорювати лідери США та Росії. Однак Захарова натякнула, що Кремль прагне просунутися у питанні російсько-американських відносин, адже перезапуск стратегічного діалогу наразі знаходиться на стадії формування.

Чи змінила Росія позицію щодо мирного врегулювання війни

Захарова заявила, що РФ нібито послідовно виступає за мирне врегулювання "української кризи". За її словами, Москва пропонує всі форми та можливості політичного врегулювання кризи в Україні.

Також представниця МЗС сказала, що Росія очікує від Києва відповіді на пропозицію сформувати робочі групи з політичних, військових та гуманітарних питань, додала Захарова.

В чому РФ звинувачує Україну

Як стверджує Захарова, незважаючи на позицію адміністрації Трампа, Київ та його партнери нібито "відкидають можливість компромісів щодо врегулювання" війни в Україні.

У Росії також звинувачують західні держави в тому, що вони не хочуть працювати з причинами "конфлікту в Україні".

"Вони роблять все для того, щоб відвернути увагу, можливо, відстрочити наступ неминучого. Потрібно почати працювати з усуненням причин цієї кризи, конфлікту, трагедії", - цинічно заявила Захарова.

Хто насправді не хоче працювати над врегулюванням війни в Україні

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та США. Це свідчить про небажання Кремля закінчувати війну в Україні.

"Росія демонструє негативну динаміку - тривають обстріли наших міст і сіл, щодня є загиблі. Єдина мова, яку Москва розуміє, - це мова сили. Тому необхідно посилювати тиск. Ми на це розраховуємо. Москва має зробити реальні кроки назустріч дипломатії", - наголосив Зеленський.

Врегулювання війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, в США заявили, що російський диктатор Володимир Путін після зустрічі на Алясці посилив бомбардування України, тому Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Раніше Главред писав, що топ-посадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні, однак насправді таємно намагаються зруйнувати прогрес, якого було досягнуто за лаштунками після саміту на Алясці.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що один із блоків гарантій безпеки - це зброя для армії, він складається з трьох треків: вітчизняне, європейське виробництво та американська зброя.

