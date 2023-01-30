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Коли Україна отримає F-16 і скільки їх потрібно, щоб ЗСУ наступали: Світан зробив прогноз

30 січня 2023, 14:26
Україна в минулому році виділила 100$ млн на перенавчання пілотів управляти F-16, після чого відразу почалася підготовка наших фахівців, сказав Роман Світан.
F-16C, Роман Світан
Україна навесні отримає винищувачі F-16 - Світан / Колаж United States Air Force, скріншот YouTube

Україна навесні повинна отримати винищувачі F-16 від західних партнерів. Підготовка українських фахівців управляти бойовими літаками почалася ще в минулому році. Військам для реалізації наступальних дій у бік Азовського узбережжя знадобиться 24 винищувачі. Про це заявив військовий льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що військова техніка, яку Київ отримає від Заходу, потребує прикриття авіацією. Щоб піти в наступ у напрямку Азовського узбережжя українським військам потрібно буде дві ескадрильї по 12 літаків.

"Отримання всіх цих танків дозволить сформувати приблизно два корпуси - якраз стільки і потрібно для того, щоб виконати наступальні дії в бік Азовського узбережжя. Корпус може прикривати одна ескадрилья F-16. Знадобиться мінімум дві ескадрильї-авіабригади. У кожній їх ескадрильї - по 12 літаків. У сукупності - 24 винищувачі", - зазначив Світан.

За його словами, підготовка українських пілотів управляти F-16 почалася вже давно. Щоб перевчити фахівця на інший літак такого ж типу потрібно 3-6 місяців.

"Минулого року було виділено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів навичкам управління винищувачами F-16. У країн-партнерів гроші на полиці довго не лежать, тому відразу розпочалася підготовка наших пілотів і перенавчання. Льотчиків 1-2 класу можна перевчити на управління новим видом літака. Причому, на будь-який тип - головне, щоб літак був однотипним. Таким чином, пілотів, які керують МіГ-29 і Су-27, за три місяці – максимум за півроку, можна перевчити на управління F-16", - пояснив Світан.

Згідно з його прогнозами, винищувачі F-16 будуть в Україні вже цієї весни разом із зенітними ракетними системами Patriot.

"Тому, я думаю, літаки F-16 будуть в Україні відразу після того, як у нас буде розгорнута зенітно-ракетна система Patriot. Вона в обов'язковому порядку потрібна для прикриття аеродромів. ЗРК Patriot і F-16 будуть працювати в парі і прикривати один одного: з F-16 можна запускати ракети по наземних цілях противника і ракети для прикриття Patriot, а сам Patriot прикриє F-16 на землі. Думаю, навесні цього року ми отримаємо ці літаки разом з готовими ППО", - підкреслив Роман Світан.

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова буде надати Україні винищувачі F-16. За словами польського прем'єра, передача бойових літаків буде здійснюватися, швидше за все, в координації з країнами-партнерами по Північноатлантичному альянсу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що на наступній зустрічі в Рамштайні, яка запланована на середину лютого, буде розглядатися питання передачі Україні бойових літаків і вертольотів. На його думку, Києву, ймовірно, дадуть середню модифікацію винищувача - F-16C/D.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна в майбутньому має намір повністю замінити парк своїх військових літаків. Замість старих радянських бойових машин ПС планують закупити F-16. Можуть створити мінімум 5 повітряних бригад.

Дивіться повну версію інтерв'ю Романа Світана Главреду

Контрнаступ ВСУ:

F-16 війна Росії та України Роман Світан
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