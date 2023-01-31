Байден відмовився передавати Україні винищувачі F-16 - ЗМІ

Президент США не назвав причини, чому його країна не має наміру постачати винищувачі Україні.

Байден відмовився передавати Україні винищувачі F-16 / president.gov.ua

Президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ.

Як повідомляє AFP, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Водночас президент США не назвав причини, чому його країна не має наміру постачати винищувачі Україні.

Зазначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заговорив про передачу Україні таких літаків. Він заявив, що "у принципі нічого не заборонено".

При цьому Макрон підкреслив, що головне, щоб військова допомога Україні не була "ескалаційною" та не "послаблювала французьку армію".

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова буде надати Україні винищувачі F-16. За словами польського прем'єра, передача бойових літаків буде здійснюватися, швидше за все, в координації з країнами-партнерами по Північноатлантичному альянсу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що на наступній зустрічі в Рамштайні, яка запланована на середину лютого, буде розглядатися питання передачі Україні бойових літаків і вертольотів. На його думку, Києву, ймовірно, дадуть середню модифікацію винищувача - F-16C/D.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна в майбутньому має намір повністю замінити парк своїх військових літаків. Замість старих радянських бойових машин ПС планують закупити F-16. Можуть створити мінімум 5 повітряних бригад.

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