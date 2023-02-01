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Британія "загубилася" в позиції щодо винищувачів F-16 для України

1 лютого 2023, 21:42
Великобританія не ухвалила "твердого" рішення про те, що Лондон не постачатиме Києву винищувачі F-16, сказав міністр оборони Королівства Бен Уоллес.
Британія, F-16
Британія наразі не готова постачати Україні винищувачі F-16 / Колаж Pixabay, Вікіпедія

Британія не ухвалила остаточного рішення з питання постачань Україні винищувачів F-16. Лондон вважає, що відмова від надання бойової авіації Києву на даний момент є "правильним підходом". Однак "твердого" рішення не постачати військові літаки наразі немає. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що рішення Лондона, згідно з яким британська влада поки що не постачатиме Києву американські винищувачі F-16, не можна назвати сталим.

За його словами, на даний момент подібне рішення в Королівстві вважають "правильним підходом". При цьому вони бачать в постачаннях Україні західної бронетехніки можливість для ЗСУ здійснити певний прорив.

"На даний момент, я не думаю, що це правильний підхід (передача винищувачів)... Що зрушить цей конфлікт в цьому році, так це можливість для українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії", - підкреслив Бен Уоллес.

Винищувачі F-16 для України

Американський президент Джо Байден раніше заявив, що на даний момент він не підтримує постачання Україні винищувачів F-16.

Глава Білого дому не став пояснювати свою позицію. При цьому журналісти не виключили, що Байден міг не розчути несподіване питання.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву Байдена щодо F-16 для України, зазначив, що Київ не вперше стикається з такою риторикою.

У нещодавньому минулому американці спершу не погоджувалися передавати РСЗВ HIMARS і бойові машини піхоти Bradley.

Журналісти американського видання Politico написали, що у Міноборони США обурилися словами Байдена з питання F-16 для України і припустили можливість поставок винищувачів. Прихильники допомоги Києву в Пентагоні вважають, що потрібно посилювати підтримку української держави.

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