Винищувачі F-16 для України: Кулеба натякнув на підготовку постачання

Початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16 анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Про це він написав у Facebook. При цьому глава МЗС оформив своє повідомлення у вигляді діалогу.
Судячи зі слів міністра закордонних справ, європейські колеги залучені в роботу з надання Україні винищувачів F-16.
"- Тепер F16?
– Да.
- Беру в роботу, друже.
Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", – написав глава української дипломатії.
Раньше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.
Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.
Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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