glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Винищувачі F-16 для України: Кулеба натякнув на підготовку постачання

25 січня 2023, 08:59
Європейські колеги залучені в роботу з надання Україні винищувачів F-16, розповів глава МЗС.
Кулеба, F-16
Україна може отримати F-16 / колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16 анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він написав у Facebook. При цьому глава МЗС оформив своє повідомлення у вигляді діалогу.

Судячи зі слів міністра закордонних справ, європейські колеги залучені в роботу з надання Україні винищувачів F-16.

"- Тепер F16?

– Да.

- Беру в роботу, друже.

Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", – написав глава української дипломатії.

Раньше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.

Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.

Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Читайте більше:

F-16 Дмитро Кулеба війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:00

Кремль готується до перевороту, генерали шукають собі виправдання: Віктор Небоженко - про ППО в Москві

08:59

Винищувачі F-16 для України: Кулеба натякнув на підготовку постачанняВідео

08:55

Тетянин день: традиції, чудова історія і заборони свята

08:52

"Доїв" стареньку матір і "йшов на Київ і Ригу": ЗСУ зажмурили 53-річного окупанта

08:43

Поточні корупційні скандали є дуже кориснимиПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:29

Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММАФотоВідео

08:27

Вилазка в тил РФ: спецзагін ГУР біля Нової Каховки підірвав командний пункт разом з окупантамиФотоВідео

08:20

З Днем Тетяни: теплі, сердечні вітання і листівки для найкрасивішихФото

08:05

Нейтральна Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну

Реклама
07:48

Україна отримає десятки Abrams: нові подробиці танкової угодиВідео

07:47

США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів – NYTВідео

07:22

Жодних хвиль мобілізації немає: у ЗСУ розповіли, кого зараз забирають на службу в першу чергу

06:44

Поразка РФ і звільнення України: в ISW розповіли, як західні танки змінять хід війни

06:22

Чому нам так потрібен танк Leopard 2Погляд

05:30

Смачний борщ з насиченим червоним кольором: як правильно додавати оцет в стравуВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 25 січня 2023: Овнам - важливі рішення, а Скорпіонам - нові знайомства

04:50

Що додати у воду, щоб пельмені не розвалювалися: хитрість, про яку складно здогадатися

03:52

Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

03:20

Так ще не готували: неможливо смачні і хрусткі деруни з 2 інгредієнтів в духовці - рецептВідео

03:15

Жданов розповів, як БМП Bradley допоможуть українським бійцямВідео

Реклама
02:45

Рената Литвинова похвалилася фото топлес

02:10

Навіщо класти туалетний папір у шафу: унікальний секрет від досвідчених господинь

01:23

Коріння орхідеї вилізло з горщика: чому так відбувається і що робитиВідео

00:51

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

00:34

РФ готується до нового наступу: окупанти атакують Бахмут і Вугледар - ЗеленськийВідео

00:23

"Питання не десятків, а сотень одиниць": Подоляк розповів подробиці про передачу танків УкраїніВідео

00:04

Місячний календар стрижок на лютий 2023: сприятливі дні для догляду за локонами

24 січня, вівторок
23:57

"Хай підписує сам із собою": Подоляк розкритикував "пакт про ненапад" від ЛукашенкаВідео

23:45

Тотальний контроль: в Україні заборонять розплачуватися готівкою за алкоголь, сигарети і бензинВідео

23:30

"Це буде сильний удар": РФ може затягнути українських військових у пастку-польський генералВідео

23:23

Залужний отримав мільйон доларів спадщини і віддав його на потреби ЗСУ - ЗМІВідео

22:44

Після рішення про танки Leopard: в Пентагоні зробили заяву про передачу Abrams УкраїніВідео

22:35

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

21:40

Все охоплено димом: у Маріуполі казарму з 200 окупантами відвідала потужна "бавовна"Відео

21:35

Потужна танкова допомога Заходу: США і Нідерланди можуть дати Києву до 48 Leopard 2 і AbramsВідео

21:03

Кремінна відкриє шлях до Луганська: ЗСУ готуються до потужного весняного контрнаступу – PoliticoВідео

20:52

"Підуть на Київ з Білорусі": британський віцемаршал повідомив, коли РФ почне наступВідео

20:48

Навіщо 26 січня кожному потрібно погладити кішку: прикмети і що не можна робитиВідео

20:45

Декілька сотень танків для України: у Зеленського відреагували на рішення ФРН щодо Leopard 2Відео

20:33

"Крали по-крупному": звільнені чиновники замішані у корупційних схемах – ЗагороднійВідео

Реклама
20:16

Шольц наважився: Німеччина відправляє Україні роту танків Leopard 2 - SpiegelВідео

19:57

Віталій Портников. Путін награвся з ПригожинимВідеоблоги

19:22

"А хто піде за твоєю труною": російського пропагандиста зацькували за скандальні слова про КікабідзеВідео

19:20

Тупа злоба, з якою путінська Росія третирує УкраїнуПогляд

19:16

Як в 50 виглядати молодшою за свої роки: 10 секретів, що здатні "освіжити" жінку

19:09

Країни Заходу на Рамштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків Leopard 2 - ЗМІВідео

18:45

Рішення вже є: Україна отримає танки Abrams і Leopard - ЗМІВідео

18:33

Всім приготуватися: ціни на бензин в Україні різко поповзуть вгоруВідео

18:25

Кидок Путіним 200 тисяч військ в Україну і плани щодо Донбасу: Жданов назвав два сценарії для КиєваВідео

17:52

Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation попали в рейтинг "Відповідальна країна" реклама

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти