"Пройде багато місяців": у Байдена пояснили, коли ЗСУ отримають американські танки Abrams

Пройде багато місяців, перш ніж ЗСУ отримають танки Abrams, каже чиновник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

У Байдена пояснили, коли ЗСУ отримають американські танки Abrams / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Пройде багато місяців, перш ніж Україна отримає танки Abrams, які Пентагон пообіцяв передати ЗСУ. Про це в інтерв'ю CNN сказав координатор стратегічної комунікації Білого дому з національної безпеки і оборони Джон Кірбі.

Як каже чиновник, адміністрація Джо Байдена "не збирається витрачати час даремно" і почне тренування українських військових, а також налагодження ліній забезпечення (для того, щоб армія України була готова використовувати танки Abrams).

Кірбі також ухилився від уточнюючих питань журналіста CNN про те, чи отримають ЗСУ танки до кінця 2023 року.

"Я не хочу вдаватися в подробиці, тому що ми все ще працюємо над плануванням. Але пройде багато місяців", - сказав чиновник.

Кірбі також не став відповідати на питання про те, чи планує президент Джо Байден відвідати Європу на першу річницю російського вторгнення в Україну. Однак він підкреслив, що президент США "підтримує тісний контакт з президентом Зеленським, вони говорять досить часто".

"Думаю, ви знаєте, що президент точно хотів би поїхати в Україну в потрібний момент. Але ми ще не досягли цієї точки", - сказав Кірбі.

Україна отримає танки Abrams M1

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив про те, що Штати прийняли рішення передати Україні 31 танк Abrams M1. За словами глави Білого дому, Київ готується до контрнаступу і потребує посилення своєї армії. У Вашингтоні сподіваються, що військова допомога допоможе Україні звільнити захоплені окупантами Крим і Донбас.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також Я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - зазначив Байден.

Танки Abrams будуть закуплені для України протягом декількох місяців.

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