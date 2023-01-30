Польща готова передати Україні винищувачі F-16 - прем'єр-міністр Моравецький

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 тільки в координації з НАТО.
У коментарі журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща діятиме у повній координації з країнами Альянсу.
"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, ймовірно передаватися в узгодженні з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації", - сказав Моравецький, відповідаючи на питання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.
На заяву Моравецького вже відреагували в ОП.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 триває. Є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі - відмінна компанія з перетворення російських ворогів на добрива", - написав Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Винищувачі F-16 для України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".
За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.
Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.
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