"Немає жодних табу": Франція готова обговорювати постачання Україні винищувачів F-16 - Politico

Позитивні сигнали від Парижа щодо бойової авіації Заходу з'являються навіть після того, як Байден сказав "ні" постачанням F-16 Україні, зазначили журналісти.

Київ наразі офіційно не звертався до Парижа з питання передачі F-16 / Колаж Вікіпедія, mil.gov.ua

Франція готова до обговорення питання передачі Україні винищувачів F-16. Подібна військова допомога Києву не є під забороною. Наразі українська держава не зверталася до Парижа з офіційним запитом щодо постачання бойових літаків. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Як повідомляє Politico, глава французького Міноборони після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим сказав, що Париж готовий обговорити з Києвом постачання F-16. Тема не є табу.

Журналісти відзначили, що позитивні сигнали від Парижа щодо винищувачів з'явилися навіть після того, як Байден заявив про відмову в постачанні літаків Україні.

Міністр оборони Резніков приїжджав до Парижа, щоб поговорити з Лекорню і президентом Франції Макроном про військову допомогу Києву.

"Немає жодних табу", - сказав Лекорню у відповідь на питання журналістів про винищувачі F-16 для України.

Також він додав, що делегація Києва на чолі з Резніковим приїхала для того, щоб "деталізувати військові потреби української армії, частиною якої є авіація".

І Резніков, і Лекорню підтвердили, що наразі Україна не зверталася до Франції з офіційним запитом щодо поставок бойової авіації. Під час перемовин обговорювалися питання широкого спектру – зокрема, як передова авіація буде вписуватися в Збройні сили України.

В цілому, Резніков, за його словами, "налаштований оптимістично" в питанні передачі Києву бойових літаків.

При цьому глава французького Міноборони також сказав, що Париж передасть Києву додаткових 12 одиниць 155-мм САУ Caesar. Раніше було відправлено вже 18 гармат.

Як підкреслили журналісти, Франція переходить на бойові літаки Rafale, тому більш старі моделі, такі як Mirage 2000, можуть бути відправлені Україні.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден раніше заявив, що він не підтримує постачання Україні винищувачів F-16. Чим продиктована позиція, глава Білого дому не пояснив. Журналісти припустили, що Байден міг не розчути несподівано поставлене запитання.

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи слова Байдена про бойові літаки F-16 для Києва, зазначив, що подібна риторика – тільки перший етап. Він нагадав, як в нещодавньому минулому Вашингтон не погоджувався передавати HIMARS і БМП Bradley.

Видання Politico написало, що у Пентагоні обурилися словами Байдена про винищувачі F-16 для України. Деякі офіційні особи в Міноборони США припускають, що в підсумку поставки все-таки схвалять.

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