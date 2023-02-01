США можуть схвалити постачання F-16 Україні: у Пентагоні обурилися заяві Байдена - WP

У Міністерстві оборони США зростає розчарування серед тих, хто виступає за посилення військової допомоги Україні, пишуть журналісти The Washington Post.

Байден у підсумку може схвалити постачання Україні F-16 - ЗМІ / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

У Міноборони США обурилися заяві президента Джо Байдена, який відповів "ні" на питання про можливість надання Вашингтоном Україні винищувачів F-16. Деякі офіційні особи в Пентагоні вважають, що постачання все ж можуть бути схвалені. Американські військові чиновники розчаровуються обережним підходом і закликають до посилення військової підтримки Української держави.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела, ряд офіційних осіб Пентагону припускають, що постачання Україні винищувачів F-16 можуть бути схвалені. Вони вказують на те, що адміністрація Байдена вже відхиляла певні запити щодо озброєння для Києва, проте пізніше давала свою згоду.

Зокрема, один з високопосадовців Міноборони США розповів журналістам про те, що позиція Білого дому навряд чи незабаром зміниться, але повернення до дискусії щодо F-16 не виключено. Наприклад, адміністрація Байдена вже відмовлялася від постачань Києву танків Abrams, але в підсумку зважилася на такий крок.

Крім того, інше джерело в Пентагоні розповіло, що у відомстві зростає розчарування серед прихильників збільшення військової допомоги Україні. Їхні ініціативи, пов'язані з посиленням допомоги Києву, блокуються тими чиновниками, які виступають за більш обережний підхід.

У WP підкреслили, що хоч глава Міноборони США Ллойд Остін і деякі високопоставлені військові чиновники і не підтримували постачання Abrams Україні і ЗРК Patriot, пізніше Байден таки ухвалив відповідне рішення.

Заява Байдена про винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден раніше відповів "ні" на питання журналістів про те, чи підтримує він передачу Україні винищувачів F-16.

У чому причина такої позиції, Байден не уточнив. У ЗМІ припустили, що Байден міг не розчути питання, яке було поставлене досить несподівано.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що така риторика Байдена щодо F-16 - тільки перший етап. Київ вже долав подібне вето. Резніков нагадав, що спочатку те ж саме було і з HIMARS, і з БМП Bradley.

Пізніше стало відомо, що наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден можуть провести зустріч у Польщі. Журналісти не виключають, що під час перемовин лідери можуть обговорити і постачання Києву винищувачів F-16.

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