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США не проти, щоб інші країни передали ЗСУ винищувачі F-16 - Politico

Дмитро Відоменко
18 травня 2023, 09:48 оновлено 18 травня, 09:48
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Влада США (і представники Пентагону) не проти того, щоб треті країни передали Україні американські винищувачі F-16, пишуть ЗМІ.
F-16, Пентагон
Винищувач F - 16 і Пентагон / Колаж Главред, фото Вікіпедія

США не проти того, щоб інші країни передали ЗСУ знаходяться у них на озброєнні американські винищувачі F-16. Про це повідомляє портал Politico з посиланням на своє джерело в Пентагоні.

Він ще раз послався на січневу статтю даного видання, де цитувався інший Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США. І тоді він, нібито, сказав: "Я не думаю, що ми проти".

У той же час, каже Нинішній чиновник зазначив, що позитивне рішення з даного питання не було прийнято.

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Як відзначають в Рolitico, згідно з американським законодавством, країни, які мають намір передати Україні Американське ж зброю (в тому числі і F-16), повинні спершу отримати дозвіл від США.

Що таке F-16

General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "Бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Передача Україні літаків F-16

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської і Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Інші новини:

новини США Пентагон F-16 війна Росії та України
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