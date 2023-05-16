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У ЗСУ сформують 4 ескадрильї: Україна планує отримати 50 винищувачів F-16

Олексій Тесля
16 травня 2023, 11:26 оновлено 16 травня, 11:39
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Володимир Зеленський планує підняти питання з приводу F-16 для України на саміті G7.
F-16
Україна планує отримати десятки F-16 / УНІАН, скріншот

Україна розраховує на отримання 40-50 винищувачів F-16, повідомив радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак.

Це дозволить сформувати 3-4 ескадрильї для захисту неба від російських ударів. Про це йдеться в матеріалі американського видання Politico.

Відзначається, що потреба України в сучасних винищувачах зросла після того, як РФ стала застосовувати керовані авіабомби. За словами Сака, Україні в даний час "нічим зупинити" російські літаки, що несуть такі бомби.

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"Сак сказав, що Зеленський хоче, щоб бойові літаки були в центрі уваги на саміті G7 в Хіросімі, а потім знову на щорічному саміті НАТО в Литві в липні", — пишуть журналісти.

За словами Сака, Зеленський у своєму європейському турне отримав запевнення від партнерів, що питання буде піднято.

"Всі розуміють, що тема дозріла для обговорення. Ніхто не казав, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про реактивну коаліцію — це дуже багатообіцяюча ознака. Ми розуміємо, що наша ППО не буде повноцінною без винищувачів F-16", — додав Сак.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської і Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Інші новини:

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