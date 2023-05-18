Глава Міноборони Норвегії зробив дивну заяву про передачу Україні F-16

Норвегія надасть Україні три радари Arthur і вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS.

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Норвегія не планує передавати F-16 / Колаж Главред, фото Вікіпедія, pixabay

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам зробив дивну заяву про передачу Україні винищувачів F-16.

Як пише Sky News, за словами міністра, Норвегія поки навіть не обговорює питання передачі Україні F-16, які необхідні для захисту від російського вторгнення.

"Коли мова йде про F-16, це не стоїть на порядку денному зараз, і я не хочу спекулювати на темі можливої майбутньої передачі", - заявив чиновник, відповідаючи на питання про можливу передачу Україні F-16 від Норвегії.

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Норвегія передасть Україні вісім MLRS і три радари Arthur

Норвегія надасть Україні три радари Arthur і вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Допомога виділяється в тісній співпраці з Великобританією.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу і незалежність. Необхідно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, які ми не змогли б надати без тісної співпраці з Великою Британією", - сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

За його словами, ця зброя справила великий вплив на війну і дала Україні можливість атакувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу ряд важливих цілей по лінії фронту. Офіційно міністр не повідомив, які саме MLRS передадуть Україні, проте на сайті розміщена фотографія установки M270.

Норвегія також прийняла рішення передати Україні три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовують для виявлення ворожої артилерії. Раніше подібні радари вже передавала Великобританія.

"Український народ показав вражаючу стійкість. Їхня боротьба - це і наша боротьба - за свободу, демократію і безпеку", - додав міністр оборони.

Що відомо про Arthur

Контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі Збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають "мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою".

Винищувачі F-16 для України

Перші українські військові пілоти пройдуть навчання на бойових літаках F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Кращим винищувачем для ЗСУ є американський F-16, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

16 травня радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна розраховує на отримання 40-50 винищувачів F-16. За його словами, це дозволить сформувати 3-4 ескадрильї для захисту неба від російських ударів.

17 травня прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи в Рейк'явіку домовилися очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Президент Володимир Зеленський у вечірній заяві оголосив, що Великобританія і Нідерланди, а також Франція приєдналися до так званої "коаліції винищувачів".

У той же час 17 травня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Дивіться відео про те, хто може передати Україні винищувачі:

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