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США не дозволяють українським пілотам тренуватися на F-16 в Європі - New York Times

Анна Ярославська
18 травня 2023, 10:36 оновлено 18 травня, 10:43
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Білий дім виступає проти поставок F-16, оскільки винищувач коштує дуже дорого. На передачу літаків може піти велика частка бюджету для підтримки України.
F-16, український пілот
Адміністрація Байдена не впевнена, що Україні потрібні дорогі винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

США не дозволяють почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі попри готовність кількох країн провести такі тренування. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника.

За словами співрозмовника видання, без дозволу США українських пілотів можуть тільки ознайомити з технічною мовою та провести тактичні уроки. Пробні польоти на F-16 неможливі.

NYT зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена, як і раніше, не впевнена, що Україні потрібні дорогі винищувачі F-16.

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Високопоставлений чиновник з США заявив, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок, на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України. Замість цього адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Водночас він не виключив, що адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати свої F-16 Україні.

Винищувачі F-16 для України

Перші українські військові пілоти пройдуть навчання на бойових літаках F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Кращим винищувачем для ЗСУ є американський F-16, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

16 травня радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна розраховує на отримання 40-50 винищувачів F-16. За його словами, це дозволить сформувати 3-4 ескадрильї для захисту неба від російських ударів.

17 травня прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи в Рейк'явіку домовилися очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Президент Володимир Зеленський у вечірній заяві оголосив, що Велика Британія й Нідерланди, а також Франція приєдналися до так званої "коаліції винищувачів".

У той же час 17 травня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

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