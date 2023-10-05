США та Європа шукають спосіб передати Україні $ 300 млрд російських активів - Блінкен

Якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це пошле сигнал у всьому світі країнам, що агресія зійде їм з рук, вважає Блінкен.

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США і ЄС шукають юридичні підстави, щоб передати Україні $ 300 млрд російських активів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

США та європейські партнери вивчають правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України. Йдеться про 300 мільярдів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії в Університеті Техасу в Остіні в середу, 4 жовтня.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один із способів це зробити - саме через ці активи. Ми повинні переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зазначив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також повинні бути переконані, що для цього існує юридична основа", - сказав Блінкен.

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За словами держсекретаря США, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це пошле сигнал у всьому світі країнам, які збираються почати агресію, що їм це зійде з рук.

"Це відкриття ящика Пандори з конфліктами. Нікому не буде добре в цьому світі, світі конфлікту й агресії", - упевнений держсекретар США.

Він вважає, що в такому випадку США незмінно були б втягнуті в конфлікт, і це обійшлося б значно дорожче, ніж підтримка України.

Допомога США Україні

Сполучені Штати Америки виконали все, про що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський. Таку заяву президента США Джо Байдена було опубліковано на офіційній сторінці Білого дому.

У США підготували таємну версію стратегії допомоги Україні. Вона передбачає купу різних реформ, одна з яких - перехід війська на стандарти НАТО, повідомляє Politico.

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

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