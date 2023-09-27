Відправлений Києву список реформ аж ніяк не умова для військової допомоги - Білий дім

Переданий від Вашингтона Києву список реформ для інтеграції України в Європу не є умовою надання подальшої військової допомоги ЗСУ.

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Як кажуть у Вашингтоні, Києву передали лише "робочу версію" списку / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Вікіпедія

Переданий від влади США список пріоритетних реформ, які владі України потрібно виконати для якомога швидшої інтеграції України до Європи не є умовою надання Пентагоном військової допомоги офіційному Києву. Про це розповів неназваний представник Ради національної безпеки США, повідомляє портал "Голос Америки".

За його словами, документ – всього лише робоча версія списку пріоритетних реформ, яку передали для "обговорення та відгуків".

"Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України", - сказав представник Білого дому.

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Чиновник зазначив, що в документі прописані реформи, які нібито потрібно виконати за 3, 6 і 18 місяців. Йдеться про перетворення в наглядових радах держпідприємств, антикорупційних відомствах, судовій системі, а також на оборонних підприємствах.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Крім того, Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

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