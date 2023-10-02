УкрРус
  1. Головна
  3. Політика

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 17:45 оновлено 2 жовтня, 17:47
Стратегія США передбачає перехід війська на стандарти НАТО, боротьбу з корупцією, поглиблене вивчення англійської та інше.
США, Госдеп США
США підготували таємну стратегію допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

У США підготували таємну версію стратегії допомоги Україні. Вона передбачає купу різних реформ, одна з яких - перехід війська на стандарти НАТО. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що підтримка Заходу може залежати навіть від зниження рівня корупції. Саме корупцію там розглядають як реальну загрозу. Повідомляється, що таємний документ втричі більший за публічну версію, яку опублікував Держдеп.

"У "делікатній, але незасекреченій" версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з хабарництвом", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Повідомляється, що ця стратегія передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості, перехід війська на стандарти НАТО. В Україні можуть зайнятись приватизацією банків та збільшенням шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Інтегрована стратегія включає в себе перелік цілей, терміни їх досягнення та проміжні результати, які американські чиновники хотіли б бачити досягнутими.Також туди входять обіцянки США щодо надання обладнання та тренувань військових, що допоможе відбити атаки Кремля.

Зазначається, що Міноборони повинне створити професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною та принципами НАТО.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши "вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби", а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Крім того, Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Реклама

Головне за день

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

17:45 Політика
Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

16:45 Політика
У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

16:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:45

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

17:34

Фронтвумен Kazka вперше зізналася в психічному розладі

17:32

Росія захищає Чорноморський флот біля Криму літаками-"стариганами"

17:22

Нова траса на півдні: РФ будує дорогу через захоплену територію УкраїниВідео

17:16

"Питання допомоги": у ЗСУ розкрили, які установки потрібні для підсилення ППО

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
17:03

Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни, дітей вбили, а жінку згвалтувалиПогляд

16:53

Найкращий домашній засіб від жиру: чим відмити плитку на кухні

16:45

Коля Серга шокував зізнанням, що його брат воює на боці Росії

16:45

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

Реклама
16:42

Благодійний фонд "Велич Життя": Той хто рятує одне життя, врятує цілий світ - Владислав Ландар новости компании

16:35

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

16:18

В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині

15:56

Такого ви точно не готували: рецепт тарталеток, який вразить всіх

15:50

Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

15:43

Будуть 3 найгірші дні для закоханих: любовний гороскоп на жовтень 2023Відео

15:41

Геніальний метод приготування яєць без обсмажування, який займає всього 3 хвилини

15:32

Що потрібно випити 4 жовтня, щоб здоров'я було міцним: прикмети і заборони

15:20

Навіщо США і РФ готують ядерні полігони: розкрито план дій Заходу

15:15

Чи готовий Захід надати "ядерну парасольку": Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі

15:03

У Лариси Доліної народилася онука від її ексчоловіка - реакція путіністки

Реклама
14:53

Бізнес на рівному місці: навіщо люди збирають каштани і що з них роблять

14:46

"Зрадник" : у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

13:41

Надя Дорофєєва чекає дитину від Міші Кацуріна - ЗМІ

13:38

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному станіФото

13:26

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

13:18

Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

12:56

Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

12:49

Не потрібно лупити молотком і затискати в дверях: як легко очистити волоські горіхи

12:26

Лише 5% людей за 11 секунд можуть помітити соняшник, що ховається серед бджіл

12:24

Більшість людей не знайдуть метелика на дереві: хитра головоломка для найуважніших

12:05

"Пиріг" з 3 інгредієнтів вбере весь бруд зі сковороди: як його приготувати

12:02

В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

11:59

Андрію Данилку - 50: топ-7 несподіваних та маловідомих фактів про артиста

11:49

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний ПлутонЕксклюзив

11:41

Чому небо блакитне: просте шкільне питання змусило українців червонітиВідео

11:38

Що означає слово "ровер" і чи можна його вживати: Авраменко пояснив важливі нюансиВідео

11:34

Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

11:04

Місячний календар на 3 жовтня: супутник попереджає про небезпеку в грошових справах і здоров'ї

11:01

Уоллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

10:42

Важливіше, ніж ви думаєте: навіщо потрібно дзеркало в ліфті

Реклама
10:41

РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

10:37

Дрони атакували в російському Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59Відео

10:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Терезам - хвороба, Стрільцям - свято, Скорпіонам - ясністьВідео

09:36

РФ намагається повернути втрачені позиції: стягнула резерви та кинула їх на штурм

09:31

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: кого завалить грошима

09:28

Окупанти атакували Харків: були влучання ворожих ракет С-300 за межами міста

09:18

Іменини 3 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:15

У матері – осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок в ХерсоніФото

08:37

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: Ракам - економити, Скорпіонам - уникати конфліктів

08:37

Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти