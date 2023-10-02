США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

Стратегія США передбачає перехід війська на стандарти НАТО, боротьбу з корупцією, поглиблене вивчення англійської та інше.

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США підготували таємну стратегію допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

У США підготували таємну версію стратегії допомоги Україні. Вона передбачає купу різних реформ, одна з яких - перехід війська на стандарти НАТО. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що підтримка Заходу може залежати навіть від зниження рівня корупції. Саме корупцію там розглядають як реальну загрозу. Повідомляється, що таємний документ втричі більший за публічну версію, яку опублікував Держдеп.

"У "делікатній, але незасекреченій" версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з хабарництвом", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що ця стратегія передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості, перехід війська на стандарти НАТО. В Україні можуть зайнятись приватизацією банків та збільшенням шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Інтегрована стратегія включає в себе перелік цілей, терміни їх досягнення та проміжні результати, які американські чиновники хотіли б бачити досягнутими.Також туди входять обіцянки США щодо надання обладнання та тренувань військових, що допоможе відбити атаки Кремля.

Зазначається, що Міноборони повинне створити професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною та принципами НАТО.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши "вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби", а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Крім того, Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

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