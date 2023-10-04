США виконали все, про що просив Зеленський: Байден розповів про ATACMS для ЗСУ

Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський, каже президент США Джо Байден.

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США виконали все, про що просив Зеленський - Байден / колаж Главред, фото president.gov.ua

Сполучені Штати Америки виконали все, про що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський. Таку заяву президента США Джо Байдена було опубліковано на офіційній сторінці Білого дому в сервісі мікроблогів X.

У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України. У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".

ATACMS для України

Нещодавно журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени. Очікується, що Сполучені Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Голова держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже прийняв рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Однак публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

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