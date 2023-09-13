20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

Допомога включила у себе два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.
Про це стало відомо із даних на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні. Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:
- 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
- 3 000 снарядів калібру 155 мм;
- два танки для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
- 1 система спостереження супутникового зв'язку;
- 2 мобільні антенно-щоглові системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
- 5 вантажопідйомних машин 8x8;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 3 карети швидкої допомоги;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, але є важливий нюанс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається в технічній модифікації ракет.
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Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Німеччина передала ще дві обіцяні установки Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак.
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