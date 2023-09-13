20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

Допомога включила у себе два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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Німеччина передала військову допомогу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Про це стало відомо із даних на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні. Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;

3 000 снарядів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;

1 система спостереження супутникового зв'язку;

2 мобільні антенно-щоглові системи;

10 систем виявлення дронів;

сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;

5 вантажопідйомних машин 8x8;

9 одиниць автомобільної техніки;

3 карети швидкої допомоги;

1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, але є важливий нюанс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається в технічній модифікації ракет.

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