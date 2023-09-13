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20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

Юлія Куришко
13 вересня 2023, 17:57 оновлено 13 вересня, 18:08
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Допомога включила у себе два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.
20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги
Німеччина передала військову допомогу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Про це стало відомо із даних на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні. Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

  • 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
  • 3 000 снарядів калібру 155 мм;
  • два танки для розмінування Wisent 1;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
  • 1 система спостереження супутникового зв'язку;
  • 2 мобільні антенно-щоглові системи;
  • 10 систем виявлення дронів;
  • сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
  • 5 вантажопідйомних машин 8x8;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 карети швидкої допомоги;
  • 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, але є важливий нюанс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається в технічній модифікації ракет.

відео дня

Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Німеччина передала ще дві обіцяні установки Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак.

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війна в Україні військова допомога Німеччина
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