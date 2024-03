США готували відповідь на ядерну атаку РФ по Україні: у NYT повідомили деталі

США готували відповідь, якби країна-агресорка Росія застосувала проти України ядерну зброю. пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року.

Видання The New York Times зазначає, тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ може використати "ядерку" проти України. Впродовж кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою.

За даними джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною - ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.