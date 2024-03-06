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У Росії потужно вибухнула ТЕЦ: багато постраждалих, під завалами люди

Юлія Закрепа
6 березня 2024, 08:31оновлено 6 березня, 09:19
Рятувальники загасили вогонь, але причина загорання поки що невідома.
У Росії потужно вибухнула ТЕЦ: багато постраждалих, під завалами люди
У Росії вибухнула ТЕЦ / колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Вибух стався на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві. Співробітників установи евакуювали з будівлі, які постраждали отримали опіки різного ступеня.

На місці працюють рятувальники, глава Туви збирає оперативний штаб, до якого увійдуть представники різних служб та міністерств.

Понад 20 людей постраждали внаслідок пожежі та вибуху на Шаногарській ТЕЦ у Тиві. Шестеро з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Декілька людей ще не можуть бути під завалами, переда Telegram-канал "BAZA".

відео дня

Вибух стався у центральній котельні у приміщенні "УК ПЕК 4" - фірми, яка займається утриманням об'єкта. Рятувальники загасили вогонь, але причина поки що невідома.

У Росії потужно вибухнула ТЕЦ: багато постраждалих, під завалами люди
У Туві стався вибух на ТЕЦ / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як стався вибух на ТЕЦ у Росії:

Нагадаємо, що дрони підірвали нафтобазу в Бєлгородській області. Російські Telegram-канали повідомили, що Губкінську нафтобазу атакували БПЛА в селі Довге в Бєлгородській області. При цьому також було опубліковано фото, на якому зафіксовано масштаб НП.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів. За його словами, Україна вже має відповідні засоби і вона працює над тим, аби їх було ще більше.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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війна в Україні ТЭЦ бавовна в Росії
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