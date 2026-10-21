України не існувало б без допомоги США - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що без допомоги США Україна не зберегла б свою державність.

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Рубіо заявив, що без допомоги США Україна не зберегла б свою державність / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Що сказав Марко Рубіо:

Українські військові проявили виняткову хоробрість у протистоянні з РФ

Обом сторонам доведеться піти на певні поступки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без американської підтримки Україна не змогла б зберегтися як суверенна держава. Про це він сказав журналістам у середу під час візиту до Індії, повідомляє Bloomberg.

"Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за часів адміністрації Трампа, України зараз не було б. Україна як суверенна держава не існувала б", - підкреслив Рубіо. відео дня

Заява пролунала у відповідь на запитання щодо публікації The Wall Street Journal, присвяченої роботі супутникової системи Starlink, яку українські військові використовують для протидії російським повітряним атакам. За даними видання, генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно наказав обмежити роботу системи.

Як пише Bloomberg з посиланням на матеріал WSJ, Маск обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом після того, як інформація про обмеження стала публічною. Крім того, джерело, обізнане з ситуацією, стверджувало, що керівник SpaceX порушував цю тему з представниками американської адміністрації ще до набрання рішенням чинності.

Рубіо заявив, що йому невідомо, чи знав Трамп про плани Маска заздалегідь. Він також зазначив, що американська влада не може контролювати рішення приватної компанії щодо використання її продукції.

"Неправда, що ми якось знали про це заздалегідь або якимось чином керували цим процесом", - заявив держсекретар.

За словами Рубіо, США більше не мають наміру займати оборонну позицію в дискусіях на цю тему. При цьому він підкреслив, що українські військові проявили виняткову хоробрість у протистоянні російським військам.

Окремо глава Держдепартаменту прокоментував візит спеціального посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга на тлі переговорів про припинення війни в Україні.

За словами Рубіо, у центрі нинішніх дипломатичних зусиль - питання про майбутнє східних територій України, зокрема Донбасу. Для подолання розбіжностей сторони розглядають кілька нестандартних пропозицій.

"Обом сторонам доведеться піти на певні поступки", - зазначив держсекретар, підкресливши складність переговорного процесу.

Рубіо додав, що однією з головних цілей України залишається отримання довгострокових гарантій безпеки. За його словами, Києву необхідно домогтися таких умов, які дозволять запобігти повторному вторгненню або нападу в майбутньому.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Україна веде переговори про скасування обмежень для Starshield

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна веде переговори з SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зазначив Бескрестнов.

Інфографіка: Главред

Обмеження Starlink - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження в роботі терміналів Starlink. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв'язок почав зникати. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також спростував причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна поки що не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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