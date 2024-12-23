"У РФ вважають, що Трамп кине Україну їм у пащу": які плани виношує Путін – прогноз Сотника

Росія вибудовує загальну "вісь зла", а її основний ворог, супротивник і суперник – Захід, зокрема, НАТО, тобто США і країни Євросоюзу.

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Сотник сказав, які плани може виношувати Путін/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ, скрін

Основні тези Сотника:

Україна для РФ є лише проміжним пунктом, далі Путін може піти проти НАТО

Путін вважає, що РФ вдасться дотиснути Україну якщо не у військовий спосіб, то у гібридний

Глава Кремля сподівається, що Трамп "кине Україну у пащу Росії"

Міністр оборони країни-агресорки Росії Бєлоусов доручив готувати російську армію до військового конфлікту з НАТО в Європі в найближче десятиліття. Це підтверджує, що Росія вибудовує загальну "вісь зла", а її основний ворог, супротивник і суперник – Захід, зокрема, НАТО, тобто США і країни Євросоюзу.

Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді. Він зазначив, що в такій заяві Бєлоусова немає нічого нового.

За його словами, Україна для Росії тут є лише проміжним пунктом у великій агресивній боротьбі за домінування на європейському континенті.

"Більшовизм – це червоно-коричнева чума, а Путін і все, що ми зараз бачимо, – це необільшовизм. Необільшовики не відмовилися від ідеї світового панування – вони до неї йдуть, її сповідують. І зараз у парадигмі досягнення світового панування вони говорять про те, що найближчими десятьма роками Росія має бути готовою до війни з НАТО, із "західним злом", – сказав Сотник.

Він зазначив, що Путін та інші вважають, що Україну вони дотиснуть якщо не у військовий спосіб, то у гібридний. Вони вважають, що Трамп піддатливий і кине Україну їм у пащу, і вони її пережують. За словами Сотника, Україна Путіну дуже потрібна, тому що це головна база, яка може підживити печеру. Адже в Росії все знищено. Там усе зіжрано і віджато, а всі економічні та виробничі сектори вбито.

"Росія завжди була аграрною країною – що за царя, що за більшовиків. Але більшовики її вбили. Зрештою, СРСР навіть закуповував зерно за валюту в Канаді! Хоча царська Росія завжди годувала всю Європу зерном. А зараз сільськогосподарський сектор у Рашці взагалі вбитий. І, зрозуміло, на горизонті вже замаячив дефіцит. У Росії вже заговорили про введення продовольчих карток нібито для малозабезпечених і соціально незахищених громадян, але ж це ж перші ластівки", – зазначив публіцист.

Він зазначив, що не знає, як Росія збирається далі воювати.

"Можливо, росіяни з криками "Банзай!" і голодними шлунками попруть на натівські танки. Можливо, вони сподіваються закидати Європу ракетами – Путін же все смикає свій Орешник, ніяк не вгамується. Росія може говорити, що вона готуватиметься до війни з НАТО, але я не вірю, що без України у неї це вийде. Тим більше, ситуація там стає дедалі гіршою, і я не знаю, як там переживуть 2025 рік", – підсумував Сотник.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ готує наступ на Херсон – ЗМІ дізналися деталі. Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

Також Главред повідомляв, що в Силах оборони прояснили ситуацію щодо інформації про оточення ЗСУ в Макарівці. Лейтенант із позивним "Алекс" заявив про оточення ЗСУ на півдні від Великої Новосілки. Проте речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів в Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.

Раніше також повідомлялося, що окупанти можуть готувати новий наступ – Андрющенко вказав на важливий момент. На чотирьох полігонах поблизу Маріуполя спостерігається підвищена активність ворога.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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