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Трамп може заохотити Путіна до миру в Україні, але є нюанс - Хара

Анна Косик
25 грудня 2024, 00:04
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Обговорення важливих для Росії економічних питань може схилити Путіна до домовленостей з США щодо миру.
Трамп, Путин
Санкції є вагомим важелем впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Хара:

  • Трампу буде тяжко домовитись з РФ про справедливий мир
  • США можуть схилити Путіна до миру шляхом зняття санкцій
  • Україні важливо зберегти за собою право на захист і відвоювання усіх територій

Країна-агресор Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним не налаштована на справедливий мир, натомість хоче лише знищення України. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За його словами, через це новообраний президент США Дональд Трамп навряд чи зможе досягнути своїх цілей щодо реалізації мирного плану, оскільки цінності та інтереси США і РФ у цьому питанні розбігаються.

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"Власне тому можна говорити лише про припинення вогню або замороження конфлікту, ну точно не про сталий, справедливий, тривалий мир", - наголосив він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому варто враховувати фактор того, що економіка РФ зарає переживає не найкращі часи через західні санкції. І саме обговорення їх застосування з кремлівським диктатором може змінити позицію Кремля щодо миру.

"Тому я не думаю, що відбудеться така широкомасштабна нормалізація, хоча зрозуміло, що Трамп намагатиметься заохотити Путіна певними речами. І найбільше, чим він може заохотити, це скасуванням певних болючих для Росії санкцій", - додав Хара.

Дипломат припускає, що Путін справді може бути готовий на відмову від чотирьох українських областей, які наразі тимчасово перебувають під контролем армії РФ.

"Ну, про Крим, звичайно, вони мовчать, в обмін на скасування санкцій, оскільки це доволі болюче б'є по російській економіці і схоже, що вони знаходяться на межі економічного колапсу. Власне, така часткова нормалізація може відбутися, але широкомасштабної такої нормалізації не може бути, допоки Україна буде не погоджуватися з новим статусом. Я маю на увазі, ми можемо мовчки визнати, що не можемо силою зброї звільнити всі території і відкладемо це в майбутнє", - пояснив він.

Водночас для України збереження права на збройний захист і відвоювання тимчасово окупованих територій є дуже важливим в умовах досягнення миру.

"Це буде стратегічна помилка України, якщо ми відмовимося від нашого права на збройний захист, на збройне звільнення наших територій. Але зрозуміло, що ми зараз в доволі скрутному становищі, і зараз поки що в нас немає достатньо сил, щоби виконати таке завдання. І, власне, якщо ми не будемо визнавати за Російською Федерацією незаконну окупацію, анексію українських територій, то зрозуміло, тоді і просто-напросто ця війна буде відкладена, якщо не на кілька років, то можливо там до наступного покоління. Сподіваюся, що ні", - підсумував Хара.

Позиція Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Напередодні, за інформацією ЗМІ, Трамп нібито направив послання президенту України Володимиру Зеленському, закликавши його "розглянути припинення вогню і відмову від тимчасово окупованих Росією територій".

Раніше повідомлялося, що новообраний президент США ясно дав зрозуміти, що має намір сприяти завершенню війни в Україні. На думку експертів, основна мета мирного врегулювання - запобігти відновленню конфлікту, а не вирішувати територіальні питання.

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Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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