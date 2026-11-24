Обмеження запроваджують через наслідки ворожих атак на енергосистему, а для промисловості діятимуть окремі обмеження потужності.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

25 листопада обмеження діятимуть цілодобово

Для побутових споживачів - від 0,5 до 3 черг

Для промисловості - обмеження потужності

У середу, 25 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії обсягом від 0,5 до 3 черг для всіх категорій споживачів. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.Про це повідомили в НЕК Укренерго в Telegram.

Причиною обмежень енергетики називають наслідки ворожих атак на енергосистему. У компанії запевнили, що відновлення живлення триває.

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"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - йдеться в повідомленні.

Скільки черг вимикатимуть 25 листопада

Напередодні, 24 листопада, для побутових споживачів діяли відключення обсягом до 3,5 черги. Тож у середу максимальний обсяг обмежень буде на пів черги меншим.

Перелік областей, де застосовуватимуть відключення, в Укренерго не уточнили. Розклад для конкретної адреси оприлюднюють місцеві обленерго та ДТЕК.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - закликали в компанії.

Де перечекати відключення світла

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, мобільний зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті Пункти незламності.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути взимку

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що ця зима не принесе енергосистемі принципово нових викликів.

"Загалом нічого принципово нового не з'явиться. Можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Тепла зима може пом'якшити ці проблеми", - наголосив фахівець.

Водночас експерт не виключив найгіршого сценарію для окремих регіонів і порівняв його з досвідом осені 2022 року.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - пояснив Прокіп.

Відключення світла - новини

Як повідомляв Главред, 24 листопада у частині областей також цілодобово діяли обмеження електропостачання. Тоді в Укренерго попереджали, що для побутових споживачів вимикатимуть від 0,5 до 3,5 черги. Причиною обмежень енергетики також називали наслідки ворожих атак на енергосистему.

Країна-агресорка РФ продовжує атакувати українську енергетику. Аналітики попереджають, що Росія прагне ізолювати від енергосистеми цілі міста. Станом на ранок 23 листопада без світла залишалася частина споживачів у семи областях.

Цілодобові обмеження в енергосистемі тривають не перший тиждень. Зокрема, 17 листопада відключення охоплювали від 1 до 3 черг для побутових споживачів. Тоді обмеження також діяли протягом усієї доби.

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