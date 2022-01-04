Цифри в платіжках злетіли на 500 гривень: в Україні рекордно подорожчала доставка газу

В Україні дорожчає доставка газу населенню / УНІАН

В Україні з 1 січня вартість доставки газу абонентам зросла у кількох постачальників. Через зростання тарифів деяким українцям доведеться щомісяця віддавати на 500 гривень більше.

Для розрахунку розміру абонплати слід знати, скільки кубічних метрів "накрутив" лічильник в період – жовтень-2020 по жовтень-2021, а також - на скільки підвищився з січня цього року тариф облгазу, пише Апостроф.

Доставка газу: хто платить по максимуму

Зазначається, що тарифи на доставку газу з 1 січня 2022 року стартують від 0,372 гривні за куб.м у Київгаз і доходять до Про 2,568 гривні за куб. м у Чернівцігаз.

Тільки двоє з постачальників, Шепетівкагаз і Ровнегаз, знизили тариф на розподіл газу з 1,308 до 1,272 гривні і з 2,02 до 1,85 грн за куб.м відповідно. У всіх інших - тарифи зросли в середньому на 10-30 копійок за куб. м.

Журналісти пояснили, що якщо абонентом Чернівцігаз за рік було використано 1,2 тисячі кубів газу, то щомісяця плата за 100 куб.м рахувалася за тарифом 2,136 гривні за куб м, і абонплата за місяць становила 213,6 гривні. При такій же витраті і при новому тарифі 2,568 гривні – обсяг щомісячної абонплати з 1 січня досягне 770 гривень, а це майже на 500 гривень вище.

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