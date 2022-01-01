Росія різко обрубала транзит газу через Україну до Словаччини

У перший день 2022 року постачання палива різко знизилося на 40,9%.
Росія 1 січня знизила постачання газу через Україну на територію Словаччини на 41%. Якщо 31 грудня заявка на транзит палива становила 83,78 мільйонів кубометрів, то вже наступного дня вона склала вже 49,55 млн куб.м на добу.
Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані оператора ГТС Словаччини Eustream, в перший день нового року постачання газу з Росії через територію України на територію словацької держави різко знизилися.
читайте такожВійськова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про ударЩе 31 грудня заявка на прокачування палива становила 83,78 мільйонів кубометрів, а 1 січня 2022 року вона знизилася на 40,9% – до 49,55 мільйонів кубічних метрів газу.
Постачання газу з Росії до Європи
Чинний договір Газпрому і Нафтогазу щодо транзиту газу з Росії до Європи через територію України завершується наприкінці 2024 року. Москва відмовляється вести перемовини про пролонгацію угоди. За словами голови Нафтогазу Юрія Вітренка, після запуску Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Це може призвести до перепаду цін і проблем з постачанням палива.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що для Росії тема транзиту газу через Україну тепер "вторинна". Москва готова прокачувати паливо шляхом української газотранспортної системи тільки у разі наявності попиту на газ у Європі. Наразі Газпром не прийняв рішення щодо цього питання.
В грудні Газпром зупинив прокачування газу до Німеччини. Росіяни відмовлялися бронювати потужності магістралі Ямал-Європа, через що робота трубопроводу фактично зупинилася.
Згідно з даними на 1 січня, Росія вже 12-й день поспіль відмовляється резервувати потужності труби Ямал-Європа.
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