Росія різко обрубала транзит газу через Україну до Словаччини

Газпром 1 січня суттєво скоротив обсяги постачань газу через Україну до Словаччини / УНІАН

Росія 1 січня знизила постачання газу через Україну на територію Словаччини на 41%. Якщо 31 грудня заявка на транзит палива становила 83,78 мільйонів кубометрів, то вже наступного дня вона склала вже 49,55 млн куб.м на добу.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані оператора ГТС Словаччини Eustream, в перший день нового року постачання газу з Росії через територію України на територію словацької держави різко знизилися.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про ударЩе 31 грудня заявка на прокачування палива становила 83,78 мільйонів кубометрів, а 1 січня 2022 року вона знизилася на 40,9% – до 49,55 мільйонів кубічних метрів газу.

Постачання газу з Росії до Європи

Чинний договір Газпрому і Нафтогазу щодо транзиту газу з Росії до Європи через територію України завершується наприкінці 2024 року. Москва відмовляється вести перемовини про пролонгацію угоди. За словами голови Нафтогазу Юрія Вітренка, після запуску Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Це може призвести до перепаду цін і проблем з постачанням палива.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що для Росії тема транзиту газу через Україну тепер "вторинна". Москва готова прокачувати паливо шляхом української газотранспортної системи тільки у разі наявності попиту на газ у Європі. Наразі Газпром не прийняв рішення щодо цього питання.

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В грудні Газпром зупинив прокачування газу до Німеччини. Росіяни відмовлялися бронювати потужності магістралі Ямал-Європа, через що робота трубопроводу фактично зупинилася.

Згідно з даними на 1 січня, Росія вже 12-й день поспіль відмовляється резервувати потужності труби Ямал-Європа.

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