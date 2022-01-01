Запуск ПП-2 і зупинка транзиту газу: Україну попередили про небезпечний сценарій через продаж видобутку

Компанії України виступили проти обов'язкового продажу 20% газу державі за операційною ціною / УНІАН

Україні загрожує дефіцит і залежність Росії через рішення уряду, що передбачає зобов'язання газовидобувних компаній продавати 20% видобутку газу за операційною собівартістю. Такий крок в умовах можливої зупинки транзиту і запуску Північного потоку-2 може негативно позначитися на енергетичній безпеці країни. Про це заявили в Асоціації газовидобувних компаній.

У заяві організацій, серед яких і державний Нафтогаз, мова йде про те, що газовидобувачі бачать у зобов'язанні для компаній продавати 20% газу негативні наслідки у вигляді падіння видобутку, дефіциту газу і посилення залежності від РФ. Ситуація особливо небезпечна в контексті можливої зупинки транзиту газу через Україну до Європи і запуску ПП-2.

читайте такожВ Україні злетять ціни на газ: постачальники опублікували нові тарифи на січень"Зупинка інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння видобутку, зниження податків, скорочення робочих місць. Враховуючи запуск Північного потоку-2 і ризику скорочення або повної зупинки транзиту російського газу - це суттєво послабить енергетичну безпеку нашої країни", - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що рішення Кабміну спрямоване на зрив реформи і відмову від євроінтеграції.

"Державне регулювання ціни на газ, що видобувається - це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власний газовидобуток", - сказав директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко.

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Він підкреслив, що енергетичну кризу слід долати, спираючись на досвід Європи, а не на примусові механізми.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін зобов'язав газовидобувні компанії продавати 20% свого газу на приватній Українській енергетичній біржі. Вартість палива не повинна перевищувати операційну собівартість видобутку.

Ситуація з газом в Україні

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко 16 грудня заявляв, що запасів палива в газових сховищах України достатньо. Втім, якщо в лютому до країни прийдуть сильні морози, то можуть виникнути проблеми з опаленням.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що Україна пройде опалювальний сезон спокійно у тому випадку, якщо не буде гібридних атак з боку РФ і погодних перепадів.

28 грудня ЗМІ з посиланням на лист ОГТСУ розповіли про те, що після опалювального сезону в Україні може виникнути дефіцит газу. Причиною тому стала фактична відсутність імпорту палива.

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