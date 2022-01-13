Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення Росії

Газпром несе відповідальність за дефіцит газу у країнах Європи - МЕА / Reuters

Енергетична криза у Європі спровокована, серед іншого, і діями Росії, яка тільки в четвертому кварталі 2021 року скоротила постачання на 25% в порівнянні з даними за 2020 рік. Газпром може збільшити прокачування як мінімум на 30% від поточного рівня, проте обмежує спотові продажі. Заповненість газосховищ становить 51%, а Москва несе відповідальність за половину дефіциту газу у європейських країнах. Про це заявив керівник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Як повідомляє Bloomberg, дані Міжнародного енергетичного агентства демонструють, що в IV кварталі минулого року, якщо порівнювати з показниками 2020 року, постачання газу з Росії до Європи знизилися на 25%. До пандемії COVID-19 росіяни постачали на 22% більше палива, ніж наразі.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про ударЄвропа протистоїть енергетичній кризі, через яку ціни на газ і електрику за останні декілька місяців побили рекорди. Причому запаси палива досягли найнижчого рівня за останні 10 років, у той час, коли на Європу очікують два найхолодніших місяці у році.

За словами глави МЕА, проблеми на газовому ринку Європи і поточний дефіцит палива в підземних газосховищах пов'язаний з діями Газпрому.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість... поточний дефіцит в сховищах в Європейському Союзі в значній мірі пов'язаний з "Газпромом", - зазначив Біроль.

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Також він додав, що у той час, коли Росія обмежує прокачування газу до країн ЄС, альтернативні постачальники палива, такі як Норвегія, Алжир і Азербайджан, навпаки, нарощують постачання.

Біроль підкреслив, що газові сховища Євросоюзу заповнені тільки на 51%, тоді як зазвичай рівень газу в ПСГ становить близько 70%. Отже, половина дефіциту запасів палива у Європі - відповідальність Газпрому.

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Газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла ще в серпні минулого року, коли країни ЄС зіткнулися з газовою кризою. Вартість тисячі кубометрів палива декілька разів досягала рекордних показників.

Черговий рекорд було побито 21 грудня 2020 року, коли спотова ціна на газ в ЄС перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на паливо зросла через те, що Газпром відмовився бронювати потужність магістралі Ямал-Європа для прокачування газу, а також призупинив транспортування палива до Німеччини.

Газову кризу в Євросоюзі пов'язують з низкою причин, серед яких дефіцит палива в підземних газових сховищах і відмова Газпрому від додаткового транспортування газу до Європи шляхом української ГТС. Росія очікує на запуск газопроводу Північний потік-2, щоб запустити прокачування палива в обхід ГТС України.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. На його думку, Росія заздалегідь забронювала менше обсягів потужностей української газотранспортної системи, а наразі й зовсім поставила ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і зниження ціни на газ, або проблеми з допостачанням палива через Україну.

У керуючій компанії ГТС України вважають, що енергетична криза і високі ціни на газ у Європі спровоковані Газпромом. Росія намагається отримати для себе преференції в ситуації з процедурою сертифікації Північного потоку-2.

Запуск Північного потоку-2 відкладатється. Газопровід добудували ще у вересні, проте ФРН призупинила сертифікацію проекту через невідповідність структури власності компанії-оператора трубопроводу Газпрому законодавству Німеччини та Євросоюзу. Таким чином, введення до експлуатації трубопроводу не відбудеться як мінімум до літа 2022 року.