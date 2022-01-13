УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення Росії

13 січня 2022, 13:27

Росія може збільшити постачання газу до країн ЄС на 30%, проте обмежує спотовий продаж палива, сказав Фатіх Біроль.

Газпром
Газпром несе відповідальність за дефіцит газу у країнах Європи - МЕА / Reuters

Енергетична криза у Європі спровокована, серед іншого, і діями Росії, яка тільки в четвертому кварталі 2021 року скоротила постачання на 25% в порівнянні з даними за 2020 рік. Газпром може збільшити прокачування як мінімум на 30% від поточного рівня, проте обмежує спотові продажі. Заповненість газосховищ становить 51%, а Москва несе відповідальність за половину дефіциту газу у європейських країнах. Про це заявив керівник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Як повідомляє Bloomberg, дані Міжнародного енергетичного агентства демонструють, що в IV кварталі минулого року, якщо порівнювати з показниками 2020 року, постачання газу з Росії до Європи знизилися на 25%. До пандемії COVID-19 росіяни постачали на 22% більше палива, ніж наразі.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про ударЄвропа протистоїть енергетичній кризі, через яку ціни на газ і електрику за останні декілька місяців побили рекорди. Причому запаси палива досягли найнижчого рівня за останні 10 років, у той час, коли на Європу очікують два найхолодніших місяці у році.

За словами глави МЕА, проблеми на газовому ринку Європи і поточний дефіцит палива в підземних газосховищах пов'язаний з діями Газпрому.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість... поточний дефіцит в сховищах в Європейському Союзі в значній мірі пов'язаний з "Газпромом", - зазначив Біроль.

Реклама

Також він додав, що у той час, коли Росія обмежує прокачування газу до країн ЄС, альтернативні постачальники палива, такі як Норвегія, Алжир і Азербайджан, навпаки, нарощують постачання.

Біроль підкреслив, що газові сховища Євросоюзу заповнені тільки на 51%, тоді як зазвичай рівень газу в ПСГ становить близько 70%. Отже, половина дефіциту запасів палива у Європі - відповідальність Газпрому.

Дивіться відео ТСН - США та Німеччина готові зупинити Північний потік-2

Газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла ще в серпні минулого року, коли країни ЄС зіткнулися з газовою кризою. Вартість тисячі кубометрів палива декілька разів досягала рекордних показників.

Черговий рекорд було побито 21 грудня 2020 року, коли спотова ціна на газ в ЄС перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на паливо зросла через те, що Газпром відмовився бронювати потужність магістралі Ямал-Європа для прокачування газу, а також призупинив транспортування палива до Німеччини.

Газову кризу в Євросоюзі пов'язують з низкою причин, серед яких дефіцит палива в підземних газових сховищах і відмова Газпрому від додаткового транспортування газу до Європи шляхом української ГТС. Росія очікує на запуск газопроводу Північний потік-2, щоб запустити прокачування палива в обхід ГТС України.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. На його думку, Росія заздалегідь забронювала менше обсягів потужностей української газотранспортної системи, а наразі й зовсім поставила ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і зниження ціни на газ, або проблеми з допостачанням палива через Україну.

У керуючій компанії ГТС України вважають, що енергетична криза і високі ціни на газ у Європі спровоковані Газпромом. Росія намагається отримати для себе преференції в ситуації з процедурою сертифікації Північного потоку-2.

Запуск Північного потоку-2 відкладатється. Газопровід добудували ще у вересні, проте ФРН призупинила сертифікацію проекту через невідповідність структури власності компанії-оператора трубопроводу Газпрому законодавству Німеччини та Євросоюзу. Таким чином, введення до експлуатації трубопроводу не відбудеться як мінімум до літа 2022 року.

viber
новини Росії Євросоюз Газпром Ціна на газ у Європі
Зараз ви переглядаєте новину «Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посіваютьНоворічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбування Без яких продуктів організм швидко старіє: дієтолог дала відповідьБез яких продуктів організм швидко старіє: дієтолог дала відповідь
13:57

Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

13:39

"Перенесуть добре і не помруть": інфекціоніст назвав категорію людей, яких "помилує" штам ОмікронВідео

13:35

Пожежа спалахнула в Харківському університеті імені Каразіна: студентів евакуюють, кадри з місцяВідео

13:31

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята

13:27

Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення РосіїВідео

Реклама
13:13

Ціни на бензин і дизель злетять: підвищена гранична вартістьВідео

13:07

Мюзикл з Олею Поляковою Нова Снігова Королева покажуть по телебаченню - де і коли дивитися

13:00

Гороскоп на завтра, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

12:44

Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали сумний прогноз купівлі нового житлаВідео

12:41

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала міцний прес та ідеальні ніжки в купальнику

12:25

Як швидко очистити машину та скло від снігу та льоду: найкращі способи

12:24

Ізраїльтянка оскаржує в суді материнство найстаршої матері України, Підвербна ховає донькуВідео

12:11

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

11:57

Москву приперли до стінки: експерт пояснив, що стане політичною смертю ПутінаВідео

11:37

Військові "ігрища" РФ біля кордонів України розлютили Захід: Данілов закликав надати Києву потужну допомогуВідео

11:34

Під Києвом Дід Мороз вибив чоловіку зуби за безкоштовне фото

11:33

Олександр Усик показав рідкісне фото з 12-річною дочкою - вона "рознесла" батька в пух і прах

11:31

Двоє дітей залишилися сиротами: водій, якого тричі ловили п'яним за кермом, влаштував смертельну ДТП

11:26

Українцям світить підвищення мінімальної пенсії: кому і коли чекати надбавкиВідео

11:25

Отримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналуПогляд

Реклама
11:18

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

10:53

"Кредит схвалили за секунду": шахраї обчистили рахунок клієнта ПриватБанку, в банку розводять руками

10:43

Цукор рекордно подорожчає: українців шокували прогнозом зльоту цінВідео

10:39

Одяг - у крові, волосся обрізане: у Києві сталася серія нападів на жінок

10:33

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

09:55

Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рікФотоВідео

09:52

Долар різко злетів: українці дізналися несподіваний прогноз нового подорожчанняВідео

09:50

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

09:49

"Зробити їм це складно": Данилов розповів про план Путіна щодо УкраїниВідео

09:47

Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"Відео

09:15

Запровадження "карток на їжу": українцям пояснили, в чому підступВідео

09:00

Інструкція від Цитрусу: як рейдернуть бізнес в Україні реклама

08:52

Військові навчання Росії поблизу українського кордону: до чого готується МоскваПогляд

08:42

Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисячВідео

08:24

Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схемуВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

08:05

Поразка РФ у боротьбі за Україну і страх Заходу перед війною: у США пояснили дії МосквиВідео

08:02

Зеленський доручив "притиснути" українських олігархів за кордоном

07:48

Вріже мороз до -21°: українцям назвали дату різкого потеплінняВідео

07:23

В Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на голові

Реклама
07:13

Ультиматум Росії Заходу і ставка Кремля ва-банк: політик попередив Україну про небезпекуВідео

06:50

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

06:46

"Пісенний конкурс у виправній колонії": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансонВідео

06:13

Рівняння на Амстердам: чому зростають ціни на паливо і до чого тут УкраїнаПогляд

05:41

Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіВідео

05:40

Найсмачніша свинина з чорносливом на Старий Новий рік 2022: простий рецептВідео

05:27

Що можна з'їсти для покращення настрою – дієтолог назвала найкращі "антистрес продукти"

05:10

Як з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способи

04:37

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

04:22

Куряче м'ясо, соки і не тільки: експерт назвала продукти, які не варто купувати в супермаркетіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти