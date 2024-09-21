'Здатні долетіти до Москви': Шольц зробив заяву про ракети Taurus для України

Шольц заявив про "тиск" на нього через питання постачання Україні далекобійних Taurus.

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Шольц не змінив позицію щодо ракет Taurus для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, з відкритих джерел

Німеччина не планує постачати Україні ракети Taurus, які здатні долетіти до Москви. Позиція Берліна з цього питання не зазнала змін. Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє DPA, він поскаржився на "тиск" через питання щодо передачі ракет. Однак канцлер так і не передумав.

"Не дивлячись на те, що багато хто чинив тиск на мене, я не буду надавати крилаті ракети, здатні долетіти до Москви. Я запевняю на цьому місці, що залишуся при цій позиції", - наголосив Олаф Шольц. відео дня Коротко про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

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