Ракети Taurus і удари по Криму: у Британії зробили заяву і звернулися до ФРН

Кримський півострів - окупована територія, яка належить Україні, Британія дозволяє бити своїми ракетами по військах РФ там, сказав Грант Шаппс.

https://glavred.net/world/rakety-taurus-i-udary-po-krymu-v-britanii-sdelali-zayavlenie-i-obratilis-k-frg-10566350.html Посилання скопійоване

Шольц виступає проти постачань Україні Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Німеччині варто було б передати Україні далекобійні ракети Taurus і дозволити застосовувати їх по території окупованого агресором Росією Криму. Про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Британія - перша країна, яка дозволила Силам оборони України застосовувати надану зброю по Криму. Пізніше інші країни наслідували приклад Лондона.

Міністр закликав Німеччину дати ЗСУ далекобійні ракети Taurus і дозволити ними завдавати ударів по окупантах у захопленому Криму.

відео дня

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включно з Німеччиною, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має відбутися насамперед", - наголосив Грант Шаппс.

Коротко про ракету Taurus / Инфографіка: Главред

Ракети Taurus для України - головні новини за темою:

Німецький канцлер Олаф Шольц неодноразово виступав проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Як говорив він, таке рішення може втягнути Берлін у конфлікт із РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Шольц відмовляє Україні в Taurus, тому що побоюється ядерних загроз Росії. Рішення Шольца Зеленський вважає не прагматичним.

На початку травня Шольц невдало "пожартував" про Taurus для України. Канцлер заявив, що "довіряє своїм друзям", але "не став би кожному з них давати зброю".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред