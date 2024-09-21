В повітря ледь не злетіли два регіони РФ: деталі про атаку на склади агресорів

У Краснодарському краї та Тверській області ЗСУ влучно атакували склади зі зброєю окупантів.

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Взрыв в РФ / Колаж: Главред, фото: скрин

Ця ніч для Росії однозначно увійде в історію, як "вибухова". Під удар потрапили одразу два регіони зі складами - Тверська область та Краснодарський край.

Як стверджує Міністерство оборони РФ, нібито протиповітряна оборона за ніч "перехопила" та "знищила" 101 дрон над російськими регіонами.

"53 безпілотники перехоплені та знищені над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 безпілотники над територіями Тверської та Білгородської областей, по одному над територіями Смоленської, Курської 1 моря", - заявили росіяни.

відео дня

Мережею ширяться відео з масштабною детонацією.

Вибухи в областях РФ / фото: тг-канал Главред

Вибухи в Краснодарському краї

Вранці мережею ширилися кадри вибухів та пожежі у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Як стверджує губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, нібито Тихорецький район був атакований, два безпілотники були "ліквідовані". Однак, що було об'єктом атаки, та де саме все сталося, РФ не зізнається.

Розповідається, що начебто загоряння сталося через падіння уламків. Як результат - полум'я перекинулось на вибухонебезпечні предмети, тому почалася детонація. Відбувається евакуація жителів селища, де спалахнула пожежа.

За версією очевидців, ЗСУ атакували склад з боєприпасами у селищі Кам'яний. РосЗМІ пояснюють, що там знаходиться дві військові частини - в/ч 01704 та в/ч 57229-41 - атаковано частину 57229-41, яку неофіційно називають "білі сараї".

Як повідомляє видання Defense Express, сьогодні вночі була атакована 719 база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком. Саме туди росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю, а також зберігали артилерійські системи.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтверджує, що демілітаризовано склад в Тихорецькому районі рф. На ньому також зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".

Також OSINT-аналітики поділилися супутниковими знімками складу з боєприпасами у Краснодарському краї. Як видно на зображеннях, боєприпаси зберігалися просто неба. Їх, ймовірно, готували до відправлення, оскільки поряд також були помічені вантажівки.

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БПЛА Гербера, инфографика / Инфографика: Главред

Тверська область

Буквально годину перед вибухами у Краснодарському краї у мережі почали ширитися повідомлення про вибухи також і в Тверській області. Що цікаво, звуки вибухів чули у Торопці. Це легендарне місце, де нещодавно був також атакований склад з ракетами та боєприпасами. У сусідніх населених пунктах також були відчутні реалії війни.

За даними російських ЗМІ, цієї ночі під удар потрапив 23-й арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ). Він знаходиться у селищі Октябрське Тверської області, всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці.

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу у Тверській області після атаки.

Вибухи в Росії - останні новини

Як зазначав Главред, у Краснодарському краї РФ з самого ранку масштабно палає і детонує склад боєприпасів. Також губернатор РФ повідомив, що мешканців селища, у якому горить склад з боєприпасами, евакуйовують до найближчих населених пунктів.

18 вересня у Тверській області РФ після атаки дронів потужно також горів склад боєприпасів. Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

Згодом у Forbes назвали найгірший сценарій для РФ після атаки на Тропець. За даними видання, удар по російському арсеналу потенційно врятував десятки українських життів, запобігши майбутнім атакам РФ.

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