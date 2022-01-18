ПП-2 стане яблуком розбрату між США та ФРН: Берлін не наважиться вдарити по трубі Газпрому – Bloomberg

США закликають Німеччину до більш жорсткої позиції щодо Росії, включаючи ситуацію з ПП-2, - американські ЗМІ / Reuters

У США не думають, що ФРН зважиться на жорсткі санкції щодо РФ, включаючи заходи щодо газопроводу Північний потік-2. Посилення впливу Москви і трубопровід Газпрому можуть стати приводом для розбіжностей між Вашингтоном та Берліном. Штати закликають Німеччину до більш жорсткої позиції щодо обмежувальних заходів проти Росії, у той час, коли такий крок може призвести до проблем з постачанням енергоносіїв у Європу.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, між США та Німеччиною можуть виникнути серйозні розбіжності через посилення впливу Росії і енергетичного проекту Північний потік-2. У Вашингтоні вважають, що Берлін не зможе піти на жорсткі санкції проти Москви.

читайте такожСанкції проти Північного потоку-2: чому США пішли на зворотнуДепутат німецького Бундестагу Нільс Шмід сказав журналістам, що США закликають ФРН до більш жорсткої позиції щодо Росії. Однак якщо Берлін погодиться з обмеженнями проти Москви, Європа заплатить за це високу ціну, включаючи різні проблеми з постачанням енергоносіїв.

"Є вагомі причини не робити цього (запускати жорсткі санкції)", - підкреслив Шмід.

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон та Берлін працюють над затримкою введення до експлуатації газопроводу Північний потік-2. Проект може бути зупинено у разі нової військової агресії Росії проти України.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок також стверджувала, що питання запуску ПП-2 залежить від ситуації з військовою загрозою Києву з боку Москви.

Німеччина призупинила запуск Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада оголосило про припинення процесу сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2. Процес поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту законодавству Німеччини.

Берлін вимагав, щоб компанія Nord Stream AG (оператор трубопроводу ПП-2, - ред.) зареєструвала нову юридичну особу у ФРН за німецькими законами. Компанія повинна отримати у власність частину магістралі, яка проходить німецькою територією.

Допоки, доки Газпром не виконає вимогу регулятора, сертифікацію ПП-2 не відновлять.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія має намір виконати всі вимоги Берліна для якнайшвидшого запуску газопроводу Північний потік-2.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила призупинення надання документів на роботу трубопроводу ПП-2. Вона підкреслила, що проект не відповідає Третій газовій директиві ЄС. Одна й та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу, як відбувається з Газпромом.

16 грудня в німецькому регуляторі заявили, що сертифікацію Північного потоку-2 не буде завершено в першій половині 2022 року. Втім, компанія-оператор магістралі вже запустила процес створення у Німеччині дочірнього підприємства за вимогами Берліна. Газопровід не буде введено до експлуатації до літа поточного року.