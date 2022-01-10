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Військова атака РФ на Україну і угода з США: у Німеччині назвали жорсткі умови щодо запуску ПП-2

10 січня 2022, 11:50

Правляча коаліція Німеччини у своїй угоді зафіксувала чітку вимогу для проекту Північний потік-2, сказала Анналена Бербок.

Північний потік-2
Проект ПП-2 не відповідає вимогам енергетичного законодавства ЄС - МЗС Німеччини / Reuters

Сертифікацію Північного потоку-2 було призупинено через те, що російський проект не відповідає вимогам Євросоюзу. Питання запуску газопроводу має геополітичний характер, оскільки угода ФРН з США передбачає серйозні заходи щодо Росії у разі використання газу в якості політичної зброї або агресії Москви проти Києва. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У інтерв'ю італійському виданню La Stampa вона сказала про те, що процес надання ПП-2 права на роботу пов'язаний з невідповідністю проекту вимогам ЄС. Новий німецький уряд у своїй коаліційній угоді чітко прописав, що європейські енергетичні вимоги поширюються, у тому числі, і на трубопровід Газпрому.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про удар"Наш федеральний уряд чітко вказав в угоді про коаліцію, що енергетичні проекти у Німеччині повинні відповідати європейським вимогам, що поширюється і на Північний потік-2. Але наразі цього немає, тому процес сертифікації призупинено", - зазначила дипломатка.

Питання запуску ПП-2 залежить від ситуації з агресією РФ проти України

Очільниця МЗС ФРН нагадала, що угода Берліна та Вашингтона щодо Північного потоку-2 передбачає жорсткі санкції проти Росії у тому випадку, якщо Москва піде на агресію проти Києва, або використовуватиме газ як політичну зброю. Питання запуску газопроводу має геополітичний характер.

"Щодо Росії будуть прийняті ефективні жорсткі заходи разом з європейськими партнерами у разі використання Москвою енергетики як зброю або будь-яких агресивних дій в Україні", - підкреслила Анналена Бербок.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада заявило про припинення процедури сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процес було поставлено на паузу через те, що структура власності енергетичного проекту не відповідає вимогам німецького законодавства.

Німецький регулятор вимагав, щоб Nord Stream AG (компанія-оператор ПП-2, - ред.) зареєструвала у Німеччині нову юридичну особу, яка повинна стати власником тієї частини магістралі, яка проходить німецькою територією.

Допоки, доки Газпром не виконає вимоги регулятора, сертифікацію Північного потоку-2 відновлено не буде.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що Москва виконає всі вимоги ФРН для того, щоб запуск ПП-2 відбувся якомога швидше.

13 грудня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що сертифікацію ПП-2 припинено через невідповідність проекту Третій газовій директиві ЄС. Вимога передбачає заборону однієї і тієї ж компанії займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі зробили заяву про те, що сертифікацію Північного потоку-2 не завершать у першій половині 2022 року. Однак компанія-оператор трубопроводу Газпрому вже запустила процес створення у Німеччині дочірнього підприємства згідно з вимогами Берліна. Росіянам не вдасться ввести до експлуатації газопровід до літа поточного року.

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