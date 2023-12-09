Рада ЄС обговорить проблеми України та посилення допомоги ЗСУ - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС на наступному засіданні обговорить посилення військового потенціалу України.

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За словами Жозепа Борреля, офіційний Київ потребує зміцнення протиповітряної оборони всієї України. / Колаж: Главред, Фото: @JosepBorrellF, Pixabay / Dusan_Cvetanovic

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Рада Євросоюзу на наступному засіданні обговорить посилення військового потенціалу України. Відповідну заяву Боррель оприлюднив 9 грудня на своїй сторінці в соцмережі X (він же - Twitter).

За його словами, офіційний Київ потребує зміцнення протиповітряної оборони всієї України. Зокрема, він зазначив, що напередодні країна-агресор завдала найбільшого за два місяці ракетного удару по Україні.

"Росія завдала найбільшого за два місяці ракетного удару по містах України. Необхідно посилити Збройні Сили України, зокрема, системи ППО. На наступному засіданні Ради у закордонних справах ми обговоримо зобов'язання ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", – написав Боррель.

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Можливі плани з примусу України до переговорів з РФ

Німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела в урядових колах ФРН, пише, що влада США і Німеччини намагаються втягнути Україну в переговори з Росією. Вони вже навіть нібито "придумали" план, як посадити за цей стіл президента України Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц хочуть схилити Україну до мирних переговорів з РФ, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Зеленського. Сторони хочуть допомогти Києву зайняти "стратегічно вигідну переговорну позицію", з якою вже можна буде домовлятися з Путіним про" суверенітет і територіальну цілісність " країни.

США і Німеччина, як основні постачальники військової допомоги, хочуть використовувати цей важіль впливу. Як повідомляється, сторони передаватимуть Україні стільки зброї, скільки знадобиться для стримування окупантів, без можливості звільнити окуповані території.

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