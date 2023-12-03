Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

Німеччина хоче скоротити свої витрати до європейського фонду миру, з якого закуповується зброя для України, пишуть британські журналісти.

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Німеччина бажає, щоб її військова допомога ЗСУ враховувалася в ЄС як внесок у фонд миру / Колаж Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Влада Німеччини хоче скоротити свої витрати до європейського фонду миру, з якого закуповується зброя для України. Нібито в Берліні вважають, що прямі поставки озброєння повинні враховуватися як внески, пише з посиланням на власні джерела британське видання The Daily Telegraph.

Журналісти зазначають, що отримало в розпорядження "неофіційний документ". У ньому Німеччина зазначила, що 20-мільярдний Європейський фонд миру повинен враховувати військову допомогу, яку Берлін надав Україні на двосторонній основі.

Німеччина бажає, щоб її військова допомога враховувалася в ЄС як внесок у фонд миру. Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів у вищевказаний фонд ЄС.

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За даними британців, цей документ викликав побоювання в ЄС - мовляв, канцлер Німеччини Олаф Шольц може блокувати спроби Європи підтримати Україну у війні з Росією.

Ще в одному документі, які є в розпорядженні видання, Франція виступає за припинення поставок зброї через Європейський фон миру. Париж пропонує зосередитися на спільних закупівлях.

Можливі плани з примусу України до переговорів з РФ

Німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела в урядових колах ФРН, пише, що влада США і Німеччини намагаються втягнути Україну в переговори з Росією. Вони вже навіть нібито "придумали" план, як посадити за цей стіл президента України Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц хочуть схилити Україну до мирних переговорів з РФ, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Зеленського. Сторони хочуть допомогти Києву зайняти "стратегічно вигідну переговорну позицію", з якою вже можна буде домовлятися з Путіним про "суверенітет і територіальну цілісність" країни.

США і Німеччина, як основні постачальники військової допомоги, хочуть використовувати цей важіль впливу. Як повідомляється, сторони передаватимуть Україні стільки зброї, скільки знадобиться для стримування окупантів, без можливості звільнити окуповані території.

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