У США і Німеччини є план: Зеленського намагаються втягнути в переговори з РФ - Bild

Країни-союзники будуть використовувати військову допомогу, як важіль тиску на Україну, щоб Київ погодився сісти за стіл переговорів з РФ.

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Байден і Шольц хочуть посадити Зеленського за стіл переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Білий дім

США і Німеччина намагаються втягнути Україну у переговори з Росією. Вони вже навіть "придумали" план, як посадити за цей стіл президента України Володимира Зеленського. Про це заявили в Bild, посилаючись на джерела в урядових колах Німеччини.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц хочуть схилити Україну до мирних переговорів з РФ, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Зеленського. Сторони хочуть допомогти Києву зайняти "стратегічно вигідну переговорну позицію", з якою вже можна буде домовлятися з Путіним про "суверенітет і територіальну цілісність" країни.

"Білий Дім і канцелярія (Олафа Шольца - Главред) координують це питання", — йдеться в повідомленні.

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США і Німеччина, як основні постачальники військової допомоги, хочуть використовувати цей важіль впливу. Як повідомляється, сторони передаватимуть Україні стільки зброї, скільки знадобиться для стримування окупантів, без можливості звільнити окуповані території.

"Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без жодних підказок ззовні. Він повинен з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні", — йдеться в повідомленні.

Переговори РФ і України

Нещодавно Путін поклянчив у України переговори. Шольц назвав йому дві умови завершення війни. Глава Кремля Володимир Путін повинен зробити чіткі кроки для завершення розв'язаної Росією війни проти України, сказав канцлер ФРН.

Пізніше на Заході заговорили про "мирні" переговори між Україною та РФ і заявили, що війна в Україні зайшла у фазу заморозки. У Словаччині вважають, що ситуація на фронті стала статичною, тому настав час для "мирного" вирішення.

Глава МЗС Литви заявив, що Україна може бути втягнута в мирні переговори. Він розуміє, що Київ ніколи не обере шлях домовленостей з терористами, але може виникнути ситуація, коли не буде вибору.

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