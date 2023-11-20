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Чи образився Сі на слова Байдена про "диктатора": Огризко назвав "плюс" переговорів Китаю і США

Яна Ставська
20 листопада 2023, 02:30
Позитивний момент зустрічі Байдена і Сі полягає в тому, що Росію фактично викреслили, підкреслив Огризко.
Сі Цзіньпін, Байден
Сі зустрівся з Байденом у Сан-Франциско 15 Листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Білий дім

У заявах президента США Джо Байдена після переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпінем немає нічого взаємовиключного, зазначив в інтерв'ю Главреду дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Разом з тим очевидно, що США, як і Китаю, не цікаво йти на загострення і дивитися один на одного крізь приціл.

"Тому їм доведеться конкурувати у всіх можливих і неможливих напрямках, але при цьому вони приречені співпрацювати і шукати точки дотику, тому що це буде корисно як в двосторонньому плані, так і в глобальному", - упевнений Огризко.

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Але позитивний момент цієї зустрічі, продовжив Огризко, полягає в тому, що вона ясно показала існування двох полюсів - Вашингтона і Пекіна.

"Москві тут можна помахати ручкою (причому назавжди), тому що там вже нема про що говорити. США і Китай разом складають приблизно 40 відсотків світового ВВП, тоді як Росія - 1 з чимось, а це вже навіть не смішно. Тому в цьому контексті "вологі мрії" про багатополярність Кремль може залишити при собі", - підкреслив дипломат.

Відповідно, надалі формуватиметься двополярний світ, вважає Огризко, де з одного боку буде демократична система, а з іншого - тоталітарні режими, які протидіятимуть цивілізації.

"Досвід попередніх мирних співіснувань свідчить про те, що тоталітаризм все одно програє, бо не має перспективи, тоді як демократія, хоч і повільно, але долає недоімперії", - сказав він.

Стратегічно тут виграють усі, додав дипломат.

"Чи виграє Україна - так, тому що якби не було всіляких домовленостей, це означало б, що не тільки РФ, але і Китай почали провокувати вибухи по всьому світу, що явно нам не на руку. А так є надія, що ситуація буде контрольованою і прогнозованою. І це - вже хороший результат", - пояснив Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко-український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік-посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда.

З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Зустріч Сі і Байдена

15 листопада Сі зустрівся з Байденом у Сан-Франциско. Повідомлялося, що зустріч була "присвячена обговоренню ключових питань і зміцненню відносин між двома країнами".

Але після від'їзду Сі Байден, відповідаючи на одне з питань журналістів, назвав китайського главу "диктатором". ЗМІ припустили, що це якимось чином підірве домовленості між країнами. При цьому США підтримують політику "одного Китаю". Хоча сама КНР не відмовилася від війни з Тайванем.

На думку експерта Петра Олещука, зараз Китай буде працювати над посиленням своїх геополітичних позицій на Тихому океані. Сама ж зустріч, на думку Олещука, пройшла "без вагомих результатів".

В Офісі Зеленського ж вважають, що візит Сі Цзіньпіна до США "викреслив" Росію як геополітичного гравця.

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