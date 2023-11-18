Не втрачає надії: Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним

Олаф Шольц повідомив, що готовий сісти за стіл переговорів з президентом Росії.

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Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним / колаж: главред, фото: росЗМІ, Офіс президента

Канцлер Німеччини Шольц зможе сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним за однієї умови. Це буде мати сенс в тому випадку, якщо президент Росії проявить готовність до дій і виведення військ. Про це повідомили у редакції Sueddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц закликає Путіна зробити перший крок до переговорів і можливого мирового рішення по Україні.

"Він повинен вивести війська, але на даний момент ніяких ознак цього взагалі немає, пояснив він, відповідаючи на питання про те, чи можуть бути мирні переговори. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті з насильницької анексії частин сусідньої країни, - пояснює канцлер. відео дня

Варто нагадати, останній раз переговори Шольца і Путіна відбулися 2 грудня 2022 року. Канцлер Німеччини не раз заявляв, що його принцип - готовність до подальших переговорів, але їх умовою повинні бути зміни в діях Путіна в Україні.

Також, що важливо, Шольц запевнив українців, що військова допомога Україні буде надаватися до тих пір, поки це буде небхідно.

Нагадаємо, після недавніх подій на Близькому Сході канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував главу кремлівського режиму Володимира Путіна за те, що той скаржиться на жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході і водночас веде жорстоку війну в Україні.

Тажке канцлер Німеччини заявив, що Росія повинна якомога швидше завершити війну в Україні, адже агресія Кремля заподіює страждання майже всьому світу. "Напад Росії на Україну і його далекосяжні наслідки завдають страждання майже всьому світу. Ми поділяємо думку: Росія повинна якомога швидше завершити агресію", - заявив Шольц.

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