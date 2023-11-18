УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не втрачає надії: Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним

Єлизавета Бельмас
18 листопада 2023, 19:06оновлено 18 листопада, 20:28
Олаф Шольц повідомив, що готовий сісти за стіл переговорів з президентом Росії.
Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним
Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним / колаж: главред, фото: росЗМІ, Офіс президента

Канцлер Німеччини Шольц зможе сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним за однієї умови. Це буде мати сенс в тому випадку, якщо президент Росії проявить готовність до дій і виведення військ. Про це повідомили у редакції Sueddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц закликає Путіна зробити перший крок до переговорів і можливого мирового рішення по Україні.

"Він повинен вивести війська, але на даний момент ніяких ознак цього взагалі немає, пояснив він, відповідаючи на питання про те, чи можуть бути мирні переговори. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті з насильницької анексії частин сусідньої країни, - пояснює канцлер.

відео дня

Варто нагадати, останній раз переговори Шольца і Путіна відбулися 2 грудня 2022 року. Канцлер Німеччини не раз заявляв, що його принцип - готовність до подальших переговорів, але їх умовою повинні бути зміни в діях Путіна в Україні.

Також, що важливо, Шольц запевнив українців, що військова допомога Україні буде надаватися до тих пір, поки це буде небхідно.

Нагадаємо, після недавніх подій на Близькому Сході канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував главу кремлівського режиму Володимира Путіна за те, що той скаржиться на жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході і водночас веде жорстоку війну в Україні.

Тажке канцлер Німеччини заявив, що Росія повинна якомога швидше завершити війну в Україні, адже агресія Кремля заподіює страждання майже всьому світу. "Напад Росії на Україну і його далекосяжні наслідки завдають страждання майже всьому світу. Ми поділяємо думку: Росія повинна якомога швидше завершити агресію", - заявив Шольц.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Путін Олаф Шольц
Реклама

Головне за день

Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

20:25 Світ
Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

19:37 Синоптик
У Кремінній підірвали ватажків силовиків "ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

У Кремінній підірвали ватажків силовиків "ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

19:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:08

Чи можна звільнитися від служби, Якщо став студентом після мобілізації: відповідь адвоката

20:39

Від холоду до затишку: як утеплити двері правильно і ефективно

20:25

Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

19:57

Скандал в зоряному сімействі: 18-річна дочка Джолі і Пітта відреклася від батька.Відео

19:37

Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
19:10

Зустріч Сі та Байдена офіційно відкрила нову епохуПогляд

19:08

Як "м'який тиск" Китаю може підірвати російський бюджет - Огризко

19:08

У Кремінній підірвали ватажків силовиків "ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

19:06

Не втрачає надії: Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним

Реклама
18:59

Дочка Вілліса показала рідкісні знімки з тяжкохворим батьком

18:32

ЗСУ яскраво знищили "Сонцепік" окупантів на Лівобережжі Херсонщини

18:03

Удар по прихильниках РФ: Зеленський затвердив санкції проти Азарова і Табачника

17:46

"Жалюгідний васал Сі": Путін уже змирився, що продав Росію Китаю - Піонтковський

17:40

Спрацювали з вогником: коли останній раз горіла Москва

17:15

Радари ЗСУ засікли крейсер за 120 кілометрів: нові деталі знищення "Москви"

17:11

11 хвилин тренування для ідеального результату: як швидко схуднути в домашніх умовахВідео

17:09

Його вивести нереально, але вам вдасться: лайфхаки зі знищення плюща, які працюють

17:07

Який чай потрібно випити 19 листопада, щоб бути здоровим всю зиму: прикмети дня

16:51

Росіяни шантажують пенсіонерів в окупації: що вимагають

16:10

Святкуємо тепер в інший день: коли в Україні відзначають день Святого Миколая

Реклама
16:09

Три місяці з останнього обміну: Росія заморозила передачу полонених

15:56

Відомий режисер розповів, як живе в Америці його дочка від путіністки Єгорової

15:52

РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

15:25

На концерті світової знаменитості померла молода дівчина

15:01

В Україні призначатимуть пенсії інакше: як посилять вимоги

15:00

Тренди зими 2023-24: Андре Тан розповів, що обов'язково має бути в гардеробі

14:55

Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

14:44

У зрадників Медведчука і Марченка буде поповнення в родині

14:41

ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою: генерал розповів про ситуацію на фронті

14:11

Пишно зацвіте точно до Різдва: чим потрібно підгодувати декабрист у листопаді

14:02

Карта повітряних тривог онлайн: перевір чи є тривога в області зараз

13:57

Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

13:57

Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка

13:44

РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку: окупанти спробують оточити місто

13:41

Солодка, соковита і просто мрія: 3 правила, як вибрати хурму

12:59

Раді пропонують дозволити призивати в армію за згодою: кого це торкнеться

12:55

Хто кому родич після весілля: хто такі сноха і невістка, чи є різниця

12:51

Загроза потужного ракетного удару: чим і коли РФ готова бити по Україні

12:47

"РФ - світове зло, а її жителі - розумово відсталі": групу Бі-2 вимагають визнати спонсорами тероризму за правду

12:41

Складний ребус для геніїв: потрібно за 1 хв вгадати слово, заховане на картинці

Реклама
12:32

Гороскоп на завтра 19 листопада 2023: Близнюкам - роздратування, Скорпіону - труднощі з грошима

12:24

"Ти станеш зіркою": Потап заспівав дифірамби новій протеже, яка прилягла на нього

12:04

Тамара Гверцителі вперше висловилася про війну

11:46

ЗСУ зупинили росіян під Авдіївкою: у РФ важкі втрати – британська розвідка

11:45

США - за крок від початку Третьої світової війни, яку можуть програти - Foreign Policy

11:40

"Ворог підбирається до об’єктів енергетики": у ЗСУ прокоментували потужну нічну атаку

11:05

Місячний календар 19 листопада 2023: один з найкращих періодів для роботи і бізнесу

11:02

Колишня солістка ВіаГри розкрила, що думає Костянтин Меладзе про війнуВідео

10:44

"Літаки не змінять хід війни": міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ

10:31

Бої за Херсонщину: ЗСУ контролюють 10 кв. км на лівому березі Дніпра - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти