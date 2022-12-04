"Зірвати і затримувати": у США розповіли, як будуть боротися з поставками зброї з Ірану в РФ

Як говорить спеціальний посланник США з питань Ірану Роберт Маллі зараз США переслідують мету "зірвати, затримувати, стримувати" поставки зброї звідти в Росію.
Влада США зосередиться на тому, щоб переривати поставки іранської зброї в країну-агресора, Росію, і на підтримці протестувальників в Ірані, а не на зупинених переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди. Про це повідомляє новинне агентство Bloomberg з посиланням на інтерв'ю спеціального посланника США з питань Ірану Роберта Маллі.
"Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати і зірвати поставки зброї Росії і намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу", — сказав він.
Як каже Міллі, зараз США мають на меті "зірвати, затримувати, стримувати" поставки зброї в Росію з Ірану.
Продаж Іраном зброї РФ для війни проти України
Іран продає Росії дрони-камікадзе, які Москва використовує у війні проти України. В жовтні офіційний Київ назвав Тегеран співучасником війни і закликав припинити постачання російським окупантам озброєнь щоб уникнути відповідальності.
За інформацією Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро в обмін на 160 ударних безпілотників, серед яких 100 дронів-камікадзе Shahed-136.
Москва віддала Тегерану, в тому числі, і кілька одиниць захоплених на війні проти України американських і британських озброєнь.
Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що Єрусалим може передати Україні високотехнологічні ракети у тому випадку, якщо Іран буде поставляти Росії свої балістичні ракети.
Також повідомляється, що Ізраїль засудив застосування російським агресором іранських дронів проти України, про що і було попереджено МЗС РФ.
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