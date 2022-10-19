Передача зброї - не пряма участь у війні: Яременко розповів, що Україна може пред'явити Ірану

Постачання дронів за нормами міжнародного права не є участю Ірану у війні - Богдан Яременко / Колаж УНІАН, Reuters, Telegram

В України можуть виникнути складнощі з пред'явленням претензій Ірану в разі передачі ним озброєнь Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат, дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"Військово-технічне співробітництво, тобто продаж озброєння, військових технологій не є прямою участю у війні і з правової точки зору не може такою вважатися. Так само, як і всі ті, хто надають Україні зброю, теж не є учасниками війни з Російською Федерацією. Тому з цієї точки зору нам буде важко висловити претензії Ірану, якщо мова йде тільки про передачу якихось озброєнь, у тому числі таких неприємних для нас, як БПЛА або інших видів озброєнь, щодо яких з'являються публікації про можливе їх надання", - говорить дипломат.

Однак, за словами Яременка, присутність іранських інструкторів або будь - якого персоналу Ірану на тимчасово окупованих територіях України - це вже зовсім інша кваліфікація, і тут проти Ірану вже можуть бути застосовані санкції, як міжнародні, так і з боку України.

"Фактично це - вже пряма участь у збройній агресії. Тобто перебування на нашій території без дозволу, це, хоч і обмежене в кількості, але з правової точки зору - повноцінна участь в агресії, і ці підтвердження теж повинні бути фактичними. Тобто ми повинні знайти дані агентурної розвідки, фотографії, пеленг радіопереговорів, телефонного спілкування, перехоплення повідомлень посольств. Це - весь "джентльменський набір", який є в арсеналі кожної серйозної держави, що має розвідувальні і контррозвідувальні служби. Все це буде братися до уваги", - сказав Яременко.

Як повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ України прямо звинуватило Іран у співучасті у військових злочинах і терактах РФ в Україні. Як заявили в МЗС, Тегеран повинен припинити поставки озброєнь Москві, інакше його чекає серйозна відповідальність.

Крім того, в Ірані планують передати РФ більше зброї, але намагаються вийти сухими з води. У країні кажуть, нібито не їхня справа, де буде використовуватися ця зброя.

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