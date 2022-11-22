Україна попередила Іран про наслідки: у МЗС розповіли про зустріч щодо дронів-камікадзе для РФ

Київ і Тегеран провели зустріч щодо використання РФ дронів-камікадзе на війні проти України / Колаж УНІАН, Reuters, mil.in.ua

Україна і Іран на рівні експертів провели зустріч, в рамках якої обговорювалося використання окупантом Росією іранської зброї у війні проти української держави. Представники Києва попередили Тегеран про наслідки співучасті в агресії і вживають серйозних заходів для того, щоб іранська зброя не використовувалася Москвою під час бойових дій. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що у ході зустрічі українські представники попередили делегатів Ірану про те, що наслідки від співучасті в агресії Москви проти Києва будуть для Тегерана непорівнянні з тією вигодою, яку вони отримують від співпраці з росіянами.

Також він уточнив, що Україна серйозно працює над тим, щоб виключити використання іранського озброєння з боку Росії для війни проти української держави.

"Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання іранської зброї з боку Росії для війни проти України", - підкреслив Олег Ніколенко.

Продаж Іраном зброї РФ для війни проти України

Іран продає Росії дрони-камікадзе, які Москва використовує у війні проти України. В жовтні офіційний Київ назвав Тегеран співучасником війни і закликав припинити постачання російським окупантам озброєнь щоб уникнути відповідальності.

За інформацією Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро в обмін на 160 ударних безпілотників, серед яких 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

Москва віддала Тегерану, у тому числі, і декілька одиниць захоплених на війні проти України американських і британських озброєнь.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що Єрусалим може передати Україні високотехнологічні ракети у тому випадку, якщо Іран буде постачати Росії свої балістичні ракети.

Також повідомляється, що Ізраїль засудив застосування російським агресором іранських дронів проти України, Про що було попереджено МЗС РФ.

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