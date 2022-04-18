Солдати РФ відмовляються виконувати наказ Путіна - понад 100 військових не хочуть повертатися на війну

Російські солдати в Перевальному, Крим / Reuters

Російські солдати відмовляються виконувати злочинні накази командування - понад 100 військовослужбовців з 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга) відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Ця бригада вже виконувала злочинні накази кремлівського диктатора в Україні і зазнала величезних втрат, повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

Через серйозні втрати окупанти відмовилися повертатися на війну.

"Особовий склад 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спеціальної військової операції" на території України більше не бажає брати участь у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в "спеціальній військовій операції", - написав Цимбалюк.

читайте такожБіжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в УкраїніЗа його інформацією, російських окупантів відправили з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу (Мурманська область).

Раніше повідомлялося, що Білоруський таксист вирішив відмовитися вести російського військового, який замовив автомобіль для поїздки. За словами водія, він не має наміру везти окупанта до тих пір, поки Росія, ймовірно, не виведе війська з України.

Також ми писали, що військовий підрозділ спецназу Росії, який воював у Сирії, у повному складі відмовилося брати подальшу участь у спробах штурму Маріуполя.

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