Спецназ РФ із бойовим досвідом у Сирії зазнав втрат у Маріуполі та відмовився штурмувати місто

Руйнування у Маріуполі в результаті нападу Росії / Фото Reuters

Військовий підрозділ спецназу Росії, який воював у Сирії, у повному складі відмовився брати подальшу участь у спробах штурму Маріуполя. За два дні боїв росіяни втратили близько 30 військовослужбовців. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР в Facebook, підрозділ російського спецназу відмовився від участі у військових діях у Маріуполі після того, як в період з 2 по 4 квітня вони зазнали втрат.

читайте такожРашисти ґвалтують дітей, старих і мертвих: дівчинка-підліток описала пекло у Маріуполі"Підрозділ російських спецназівців, що має досвід бойових дій уСирії, в повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Отже, надалі спецназівці вирішили не випробовувати долю", - сказали в розвідці.

Також розвідники підкреслили, що росіяни відмовляються проходити військову службу за контрактом, а у мобілізованих вкрай низький моральний дух.

Ситуація у Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

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У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію у Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію до російської армії. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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