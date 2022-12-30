"Сочі будуть окуповані": Гіркін дав цікавий прогноз на 2023 рік

Для Росії прогноз від терориста Ігоря Гіркіна виявився невтішним.

Гіркін дав невтішний для РФ прогноз на 2023 рік / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив прогноз на 2023 рік. Він виявився зовсім невтішним для самої Росії. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він вважає, що 2023 рік стане фатальним для Росії. Гіркін не заперечує, що РФ може втратити не тільки український Крим, але навіть і свої території.

"І Кубань буде окупована, і Сочі будуть окуповані, і Крим... і не тільки. Все, що буде смачно, шановним західним і не тільки партнерам, все буде окуповано", - сказав Гіркін.

Гіркін дав невтішний для РФ прогноз на 2023 рік / скріншот з відео

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал в ході війни в Україні. У перспективі армія РФ може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації.

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