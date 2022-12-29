"Кінець Росії буде неодмінно": ЗСУ можуть вторгнутися в РФ - Данілов

Секретар РНБО заявив, що українські військові зайдуть на територію Росії, якщо це знадобиться для захисту України.

ЗСУ можуть зайти на територію РФ / Колаж фото УНІАН, Генштаб ЗСУ

Українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

Він також акцентував на тому, що Україна не буде ні в кого питати дозволу для такого кроку.

"Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - сказав Данілов.

Він переконаний, що своїми діями Кремль лише наближає кінець існування Російської Федерації, намагаючись знищити Україну.

"Кінець Росії буде неодмінно. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною", — пояснив Данілов.

Розвал Росії

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