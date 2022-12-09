Армія Путіна втратила наступальний потенціал, в перспективі на РФ чекають два варіанти - Жданов

Окупаційна армія здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках фронту, на більшій частині лінії фронту вона пішла в "жорстку оборону".

У російської армії більше немає наступального потенціалу, сказав Олег Жданов / depositphotos.com і УНІАН

Російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал під час війни в Україні. У перспективі армія РФ може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, сьогоднішня війна Путіна проти України – це війна на виснаження.

"Путін намагатиметься вичавити з Росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Для нього це єдиний вихід, тому що наступального потенціалу у російської армії більше немає", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий експерт додав, що окупаційна армія здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках фронту, в той час як на більшій частині лінії фронту пішла в "жорстку оборону".

При цьому Путін намагається переконати власне населення в тому, що "спецоперація" в Україні йде за планом і що війна буде затяжною. Таким чином він хоче переконати росіян у тому, що необхідності в мобілізації немає, хоча за фактом вона не припинялася.

"Але настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують в більшості війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: почекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є сама непереможна і легендарна армія?"- сказав Жданов.

За оцінками експерта, втрата оборонного потенціалу в гіршому випадку загрожує розвалом Російської Федерації, в кращому – зміною владних еліт.

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією".

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він назвав "значущим результатом".

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад Російської Федерації залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що після поразки Росії у війні частина регіонів РФ може спробувати увійти до складу України.

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